وظهرت لبعض المستخدمين رسالة في حساباتهام تقول “نعتذر. هناك خطأ ما. نحن نعمل على إصلاحه وسننجز ذلك في أسرع وقت ممكن”.

ولم يصدر بيان فوري عن فيسبوك، التي تملك أيضا إنستغرام، بشأن العطل الفني، في حين تحدثت تقارير إعلامية أن الخلل شمل بلدان عدة حول العالم.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن العطل طال الآلاف من المستخدمين، في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وأجزاء من أوروبا.

كما طال العطل دولا عدة بالشرق الأوسط، وتراوح الخلل بين بطء وعدم تمكن المستخدمين من تصفح موقعي إنستغرام وفيسبوك.