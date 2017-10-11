(داعش) يُعلن مقتل 13 عنصراً من (قسد) شمال دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول/أكتوبر)، مقتل 13 عنصراً من ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، إثر هجومٍ على مواقعهم أمس.

وأفادت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، بأن هجوماً بعربة مفخخة نفذه التنظيم أمس على مواقع (قسد) في قرية محيميدة شمال دير الزور، أدى إلى مقتل 13 عنصراً من (قسد) وتدمير عربة همر وآلية رباعية الدفع تقلان عناصر.

وأكدت “أعماق” تدمير جرافة لميليشيات (قسد) اليوم، إثر استهدافها بصاروخ موجه قرب حقل الجفرة شرق دير الزور.

ومن جانبها أعلنت ميليشيات (قسد) اليوم سيطرتها على قريتين في ريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشمالي الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، ضمن حملة (عاصفة الجزيرة).

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من ميليشيات (قسد)، أن مقاتلي (قسد) تابعوا تقدمهم في سياق حملة (عاصفة الجزيرة) والتي دخلت يومها الـ 33 على التوالي، وسيطروا اليوم على قرية الكبرى في محور مركدة بريف الحسكة الجنوبي، بعد اشتباكات دارت في القرية منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، تمكن خلالها مقاتلو (قسد) من تدمير مدرعة مفخخة كان عناصر “داعش” قد أعدوها للتفجير.

وفي محور الصور شمال شرق دير الزور، سيطر مقاتلو (قسد) صباح اليوم على قرية الموالح الواقعة شمال بلدة الصور أيضاً، وخلال الاشتباكات التي دارت مع “داعش” في القرية قُتل 9 من عناصر التنظيم، بحسب “هاوار”.