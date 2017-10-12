وزير تركي: إنشاء حزام إرهابي شمالي سوريا والعراق يستهدف عزل بلادنا

قورتولموش: تشكيل الحزام الإرهابي يهدف إلى “قطع علاقة تركيا بالجنوب”، في إشارة إلى التواصل الجغرافي لتركيا مع محيطها العربي.

كلنا شركاء: فولكان كاشيك- الأناضول

أوضح وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش، أن السعي لإنشاء حزام إرهابي شمالي سوريا والعراق، غايته استهداف بلاده.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأربعاء، بولاية ملاطيا وسط البلاد، أكد خلالها أن تشكيل الحزام الإرهابي يهدف إلى “قطع علاقة تركيا بالجنوب”، في إشارة إلى التواصل الجغرافي لتركيا مع محيطها العربي.

وقال “نحن لسنا منزعجين أبدًا من وجود إخوتنا الأكراد في سوريا والعراق”، لافتًا إلى عدم وجود أي تمييز في تركيا بين الأتراك والأكراد والعرب والأخرين.

وأضاف “إن ما نعارضه ليس وجود الأكراد هناك، فالأكراد والتركمان والعرب وغيرهم، سيعيشون حتى يوم القيامة سويًا، ولكن لن نسمح أبدًا بفتح الطريق أمام تأسيس دولة إرهابية هناك، ومؤامرة حصار تركيا عبر ذلك”.

وشدد قورتولموش أن تركيا ستفشل تلك المؤامرة.