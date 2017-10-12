تركيا: إطلاق تطبيقٍ لتعليم الأطفال السوريين اللغة التركية

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أطلقت وزارة التربية والتعليم التركية، تطبيقاً على الهاتف لتعليم الأطفال السوريين اللغة التركية من خلال الألعاب.

ونقل موقع “ترك برس” عن وزارة التربية قولها في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن دائرة الابتكارات والتعليم التكنولوجي جهزت التطبيق بهدف تعليم أطفال المرحلة الابتدائية اللغة التركية بالألعاب.

وأضاف البيان، أن التطبيق يحتوي كلمات ومصطلحات يستعملها الأطفال في حياتهم اليومية، ولفت إلى أن التطبيق يهدف إلى تسهيل تعلم اللغة التركية لكل من يسعى إلى تعلمها في المراحل المبتدئة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لتوفير الخدمات من أجل تسهيل تعلم اللغة التركية للأجانب.

وكانت قد أطلقت وزارة التعليم التركية، يوم الجمعة الفائت 6 تشرين الأول/أكتوبر، مشروع دمج اللاجئين الأطفال السوريين في نظامها التعليمي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأقامت وزارة التربية التركية في العاصمة أنقرة مراسم افتتاح المشروع، وشارك فيه مستشار الوزارة “يوسف تكين” ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا “كريستيان برغر” ومسؤولون أتراك.