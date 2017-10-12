الائتلاف يدعو الأمم المتحدة للحفاظ على السجلات العقارية في الرقة

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أرسل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وإلى سفراء الدول الصديقة للشعب السوري، بخصوص حماية سجلات مجلس مدينة الرقة والصكوك العقارية فيها.

وأكد سيف على ضرورة حماية السجلات والصكوك العقارية الموجودة في مدينة الرقة، ونقل موقع “الائتلاف” عن سيف قوله في المذكرة، إن الائتلاف “يشدد على ضرورة قيامكم بكل ما من شأنه حماية المستودعات التي تم تخزين تلك الوثائق والسجلات والصكوك داخلها، وتوجيه القوات العسكرية التابعة لكم بما يتوافق مع المسؤوليات القانونية والسياسية والأخلاقية التي تتحملونها”.

وذكّر سيف جميع الدول المشاركة في قوات التحالف الدولي، بأنها تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة تلك السجلات، وتتحمل أيضاً مسؤولية ما تقوم به باقي القوات التي تتلقى منها الدعم والمؤازرة والتي تسيطر حالياً على المنطقة، سواء تلك التابعة لما يسمى “مجلس منبج العسكري” أو لما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية”، أو غير ذلك.

كمل أكد رئيس الائتلاف على “الاستعداد لتوفير فريق عمل لمتابعة الأمر وتوفير أي معلومات تضمن حماية هذه السجلات وإيصالها إلى مكان آمن في أقرب وقت”.

وأوضح سيف أن ذلك يمنع وقوع المزيد من الخسائر والفوضى الإدارية، ويحمي ما تبقى من حقوق السوريين في محافظة الرقة عموماً ومدينة الرقة على وجه الخصوص.