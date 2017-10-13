نصائح وحيل عليك معرفتها عند تصفحك موقع (فيسبوك)

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هناك العديد من الحيل التي تستطيع استخدامها عند تصفحك موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة واستخداماً «فيسبوك». فهو التطبيق الذي تقضي معظم وقتك في استكشافه، إن كان على هاتفك، أو حاسوبك المحمول، أو حتى على أجهزة «الآيباد».

لذلك، قام موقع «ذا غارديان» بجمع بعض من أفضل النصائح والحيل التي قد لا تعلمها عن «فيسبوك»، وهي:

– إمكانية حفظ المشاركات المثيرة للاهتمام

إذا كنت ترى صورة أو قصة معينة، ولا يمكنك الاستمتاع بها في الوقت الحالي، يمكنك العودة إليها متى ما شئت. كل ما عليك فعله هو النقر على الحذف في أعلى يمين الشاشة، وتحديد كلمة «حفظ» من القائمة المنبثقة. لإعادة النظر في العناصر المحفوظة، انقر على رمز القائمة أعلى يسار الشاشة، وحدد «حفظ» من قائمة الروابط التي تظهر.

– إنشاء «قوائم الأصدقاء» للخصوصية

هناك العديد من الأشخاص الذين لا يرغبون بمشاركة كل شيء مع عائلتهم وزملائهم في العمل. ويمكنك فعل ذلك عبر خاصية «قوائم الأصدقاء»، حيث يمكنك بسهولة نشر التحديثات التي ستكون مرئية فقط لبعض الناس. أيضاً، تستطيع إنشاء أكثر من قائمة، ولكن ستحتاج إلى استخدام متصفح سطح المكتب للقيام بذلك: رابط قائمة الأصدقاء إلى يسار آخر الأخبار. بعد إنشاء قائمة، يمكنك النقرُ على القائمة المنبثقة «الخصوصية» أثناء إنشاء مشاركة جديدة تتيح لك تحديد الأشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدتها.

– إمكانية تعيين شخص ما لإدارة حسابك بعد أن تموت

ماذا سيحدث لحساب «فيسبوك» الخاص بك بعد أن تموت؟ عين «جهة اتصال» موثوقاً بها، وسيتمكنون من تحديث ملفك الشخصي ومشاركة المعلومات مع أصدقائك وإغلاق حسابك بشكل اختياري، ولا تقلق، لا يمكنهم تعديل مشاركاتك أو قراءة رسائلك. لاختيار جهة اتصال، افتح «الإعدادات» في تطبيق الجوال، ثم انتقل إلى إعدادات الحساب «عام» إدارة الحساب. إذا لم تجد هذا النوع الموثوق، يمكنك أيضاً اختيار حذف حسابك بهدوء بعد أن تموت.

– تغيير صورتك الشخصية إلى صيغة الصور المتحركة «GIF»

اختر صورة صفحتك الشخصية من تطبيق «فيسبوك» على الجوال، ثم قم بأخذ فيديو شخصي جديد لتحميل فيديو صغير لك.

– يظهر سجل نشاطاتك كل ما قمت بالإعجاب به ومشاركته والتعليق عليه في الماضي

حيث يقوم سجل نشاطك بتوثيق كل أنشطتك عن «فيسبوك»، ويمكن بسهولة الوصول إليه في صفحتك الشخصية.

– تحديد من يمكنه الإشارة إليك في المنشورات

بالنسبة إلى الإشارة إلى الأشخاص، يمكنك على سبيل المثال، مراجعة المحتوى الذي تمت الإشارة إليك فيه على «فيسبوك». ويتيح لك خيار مراجعة الإشارات الموافقة على الإشارات التي يقوم الأشخاص بإضافتها إلى منشوراتك أو رفضها. عند تمكين هذا الخيار، لن تظهر الإشارة التي يضيفها شخص آخر إلى منشورك إلا بعد موافقتك عليها. كما تتوفر ميزة مراجعة اليوميات؛ وتساعدك مراجعة اليوميات في اختيار ما إذا كنت تريد ظهور المنشورات التي تمت الإشارة إليك فيها على يومياتك أم لا. وعند تشغيل هذا الخيار، لن تظهر المنشورات التي تمت الإشارة إليك فيها على يومياتك حتى توافق عليها.

– عليك فقط أن تشارك ثلاثة منشورات من أحد أصدقائك عن موضوع يهمك لترى المزيد عن ذلك الموضوع. فإذا كانت المناشير لأطفال أصدقائك، فستبدأ برؤية المزيد من صور الأطفال، وإذا كانت عن التكنولوجيا الرائدة، فسترى مزيداً منها.

– الغ صداقتك مع الأشخاص الذين لا ينشرون أو لا يتفاعلون مع أي أحد، ستبدأ منشوراتك بالوصول إلى عدد أكبر من الناس. لماذا؟

يطلق «فيسبوك» منشوراتك بداية إلى عدد قليل من الناس، ويراقب ماذا سيفعلون بها. كنتيجة لذلك، فإذا كان لديك من الأصدقاء الذين لا يضغطون زر الإعجاب، أو المشاركة، أو لا يضعون التعليقات، ولا ينشرون حتى منشوراتهم الخاصة، فإنهم يؤذونك.

– تسجيل الدخول إلى «فيسبوك» بإدخال رقم هاتفك المحمول

يحتوي «فيسبوك» على خصائص متنوعة، حيث إن الطريقة التي تستخدم لتسجيل الدخول ليست البريد الإلكتروني وحدها، فيمكنك أيضاً تسجيل دخولك عبر استخدام رقم هاتفك المحمول.