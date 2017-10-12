كتائب الثوار تصدّ هجوماً لميليشيات (ب ي د) شمال حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

تصدت كتائب الثوار مساء أمس الأربعاء، لهجومٍ لميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) قرب قريتي معرين والجديدة في ريف حلب الشمالي.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في حلب إن اشتباكات عنيفة دارت بين كتائب الثوار من جهة وبين عناصر الميليشيا من جهة أخرى، على أطراف القريتين الواقعيتين شمال غرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وأعلن كتائب الثوار عن تصديهم للهجوم بعد محاولة ميليشيات (ب ي د) التسلل إلى المنطقة وسط الاشتباكات العنيفة التي دارت.

من جانبها، جددت المدفعية التركية قصفها لمواقع ونقاط تمركز عناصر ميليشيا وحدات حماية الشعب التابعة لـ (ب ي د) والمتمركزة على جبل برصايا المتاخم لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بالتزامن مع الاشتباكات هناك.

على صعيدٍ آخر، أفاد مراسلنا “زياد عدوان” أن الاشتباكات بين كتائب الثوار من جهة وبين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة تجددت على عدة محاور في جمعية الزهراء ومنطقة الليرمون غربي مدينة حلب، واستخدمت خلال الاشتباكات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف استهدف مواقع كتائب الثوار، فيما سقطت عدة قذائف مدفعية استهدفت مواقع لقوات النظام والميليشيات المساندة له في منطقتي الليرمون وأطراف شارع النيل.