الحرائق في دمشق: صمت رسمي واتهامات لإيران

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أثار تكرار حصول حرائق في مدينة دمشق القديمة جدلاً كبيراً بين الدمشقيين وسط تعتيم سلطات النظام على أسبابها الحقيقية واتّهام تجار إيرانيين بافتعالها بهدف الاستيلاء على المنطقة بالتواطؤ مع النظام.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط “منذ بداية الحرب، باتت أسواق دمشق القديمة قرب الجامع الأموي، تشهد انتشاراً كثيفاً لميليشيات تدعمها إيران بذريعة الدفاع عن مزارات؛ بينها واحد قرب الجامع الأموي الذي ترعاه السفارة الإيرانية”.

وحصلت كبرى الحرائق في 23 نيسان/أبريل من العام الماضي، حين قالت وسائل إعلام النظام، إن سببه «ماس كهربائي». وآخرها حريق، يعتقد أنه لن يكون الأخير، حصل مطلع الشهر الحالي في «سوق العصرونية».

وأفادت شبكة “يوميات قذيفة هاون” المقربة من أجهزة النظام أن سبب «نشوب حريق في سوق العصرونية مجهول». لكن الصحيفة نقلت عن أحد التجار قوله “لم يعد هناك أدنى شك في أن الحرائق مفتعلة ويقوم بها موالون لإيران للاستيلاء على المركز الاقتصادي لدمشق”.

وعادت الحرائق لتلتهم الأسواق الأثرية في مدينة دمشق القديمة حيث نشب حريق قبل أيام في «سوق العصرونية» على بعد أمتار من الجامع الأموي من الجهة الجنوبية الشرقية، وتحاذيه سوق «الحميدية» من الجهة الشمالية، بينما تحده من الجنوب قلعة دمشق الأثرية، والغرب سوق «المناخلية».

واقتصر خبر الحريق على بضع كلمات أوردتها شبكات موالية، وجاء فيه: “نشوب حريق في سوق (العصرونية) في دمشق القديمة مجهول السبب، من دون ورود أنباء عن إصابات بشرية”. في المقابل، لم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكر الحدث لا من قريب ولا من بعيد.

اللافت في آخر حريق شب في «العصرونية»، بحسب الصحيفة، أنه جرى في نهار الحادي عشر من شهر محرم، حيث كان الشيعة السوريون والإيرانيون والعراقيون واللبنانيون والأفغان يواصلون إحياء مراسم ذكرى «عاشوراء» في دمشق القديمة، حيث يتجمع في المنطقة الآلاف من «الشيعة» خلال النهار ويقومون بمسيرات تبدأ من مدخل سوق «الحميدية» وصولا إلى الجامع الأموي ومن ثم إلى مزار السيدة «رقية»، وسط انتشار منقطع النظير لعناصر أمن النظام والميليشيات «الشيعية» التي تنتشر في أرجاء العاصمة كالهشيم في النار.

وتساءل التاجر الذي أدلى بتصريحاته للصحيفة «كيف حصل الحريق مع هذا الانتشار الواسع للميليشيات الإيرانية والعناصر الأمنية؟ لماذا لا يتدخلون عندما تقع مثل هذه الحرائق؟!!!». وحريق سوق «العصرونية» الجديد هو الثالث من نوعه، بعد حريق نشب في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أدى لاحتراق 10 محال ومخزنين بما فيها من بضائع. وانهارت 8 محال. وأكد حينها أصحاب محال تجارية أن «عناصر الميليشيات قاموا (مساء الخميس)، بافتعال الحريق، وبعد التمكن من السيطرة عليه، عادت العناصر نفسها يوم الجمعة وافتعلوا حريقا آخر، تعامل السكان معه وتمكنوا من إطفائه»، على حين زعمت وسائل إعلام النظام أن السبب هو «ماس كهربائي».