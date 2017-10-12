(تحرير الشام) تتقدم في مواقع لـ (داعش) شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة “تحرير الشام” اليوم الخميس عن استعادتها السيطرة على أربع قرىً في المنطقة التي تقدم إليها “داعش” قبل أيام في ناحية الرهجان بريف حماة الشرقي.

وذكرت وكالة “إباء” المقربة من الهيئة أن الأخيرة استعادت السيطرة على قريتي أبو الغر وحسناوي، بعد أعلانها السيطرة على قرى السكري وأبو كهف وتلة أبو كهف المجاورة بريف حماة الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش” استولت خلالها الهيئة على دبابتين للتنظيم.

وأكد المصدر سقوط قتلى من عناصر التنظيم على يد “قوات النخبة” التابعة لهيئة تحرير الشام خلال الاشتباكات هناك، فيما لم تتحدث الوكالة عن خسائر الهيئة.

في السياق، دمر مقاتلو “تحرير الشام” سيارة “زيل” عسكرية تقلّ 8 من عناصر داعش فرب قرية الشاكوسية باستهدافها بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى لمقتل جميع من فيها، بحسب الوكالة.