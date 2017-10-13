ويقتحمونها أحياناً… طلاب الثانوي يرابطون أمام مدارس البنات في حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

ازدادت خلال الآونة الأخيرة ومنذ بدء العام الدراسي الجديد وحتى هذه الأيام المضايقات والتحرشات التي يقوم بها الشبان وطلاب المدارس الثانوية أمام مدارس البنات في مدينة حلب، حيث يجتمع بعض الشبان وطلاب المدارس أمام مدارس البنات قبيل انصرافهم من المدارس ليقوموا بمضايقة البنات وتوجيه بعض الكلمات الغير لائقة، غير مبالين بتصرفاتهم التي جعلت المدنيين يتذمرون منها.

ولاقت هذه التصرفات اللاأخلاقية امتعاضاً واستياءً من قبل المدنيين في العديد من الأحياء وخاصة الأحياء الغربية التي تشهد إقبالا كبيرا على المدارس وخصوصا من قبل أهالي الفتيات الذين يصرون على تعليم بناتهم من أجل حصولهن على الشهادات أو ما يخولهن الحصول على وظائف في مؤسسات النظام والتي تقبل بشهادة البكالوريا أو مرحلة التعليم الثانوي.

وازدادت المضايقات والتحرشات اللفظية التي يقوم بها الشبان وطلاب المدارس أثناء خروج الطالبات من المدارس بسبب غياب دور الأجهزة الأمنية التي كانت تلاحق الشبان والطلاب الذين يقومون بالتحرش اللفظي ومضايقة الطالبات، الأمر الذي اعتبره موالو النظام سببه تساهل وتقاعس الأجهزة الأمنية المختصة وعدم قيامهم بملاحقة الشبان الذين يجتمعون بالقرب من مدارس البنات لمضايقة الفتيات اللواتي يخرجن من المدارس في العديد من أحياء مدينة حلب.

ولم تفلح الشكاوى المقدمة من إدارات المدارس ولا حتى من قبل أهالي الفتيات الذين منعوا بناتهم من الذهاب إلى المدارس بسبب ما يتعرضون له من مضايقات وتحرش كلامي من قبل الشبان وطلاب مدارس البنين، ولكن معظم المدنيين وأهالي الفتيات يروون بأن ما يقوم به الشبان والطلاب من مضايقات وتحرش بالكلمات الخادشة للحياء هو نتاج للحالة النفسية والانحلال الأخلاقي الذي يعاني منه البلد وبسبب تراكمات أعمال العنف التي شهدتها معظم المناطق السورية.

وقالت مدرسّةٌ رفضت الكشف اسمها الكامل إن “قيام الطلاب والشبان بمضايقة البنات وتوجيه بعض الكلمات ذات اللفظ الغير لائق هو نتاج حالة من الكبت وما مر به هؤلاء الشبان والطلاب من تعرض بعضهم للقصف أو للموت أو فقدان أحد أقاربهم أمامه بعد تعرضه للقصف، ولذلك أصبح هؤلاء الشبان والطلاب يتصرفون بأفعال منافية للحشمة وغير مبالين، كما أن تساهل الجهات المختصة بهذا الأمر جعل الشبان والطلاب يقومون بأفعالهم من دون رداع”.

وأضافت المدرسة “خديجة” في حديثها لـ “كلنا شركاء”: يجب علينا أن نتعاون مع أهالي الطلاب والطالبات من أجل توعيتهم حول مخاطر الأمر والذي سيتسبب بانحراف جيل كامل، وعلى الأهالي أن يعرفوا ماذا يجري مع أولادهم في المدرسة وبعد خروجهم ماذا يفعلون، لأن ابتعاد الأهالي عن أولادهم خلال فترة الدراسة هو من الأخطاء التي يقع فيها معظم الأهالي والتي من شأنها أن تجعل الطالب ينحرف عن مساره التعليمي وعدم الاهتمام بالدراسة والالتفاف وراء الأمور اللاأخلاقية التي يفعلها من تحرش بالفتيات ومضايقة الطالبات وتعلم التدخين وغيره من الأمور التي يجب على أولياء الطلاب والطالبات متابعتها”.

ولكن بعض الفتيات اللواتي يخرجن من المدارس بالرغم من سماعهن لبعض الكلمات الخادشة للحياء وتعرضهن للمضايقات إلا أنهن يبدين ارتياحهن وعدم الرد او الاكتفاء بالضحك، دون القيام بأي ردّات فعل دفاعية بعد سماعهم لتلك الكلمات والمضايقات التي تصل إلى حد طلب بعض الشبان والطلاب ارقام الطالبات اللواتي يحملن هواتفهن.

واعتبر بعض الطلاب الذين تحدثت إليهم “كلنا شركاء” هذا الأمر تساهلاً من الطالبات، فقال أحمد وهو طالب في الصف الأول الثانوي إن “بعض الطالبات يبدين سخطهن واستياءهن بعد سماعهم الكلمات غير اللائقة أو بعد قيام بعض الطلاب بمضايقتهن، بينما بعض الطالبات لا تبالي حتى لو طلب منها أحد الشبان رقم هاتفها المحمول إذ كان لديها، وهذا الأمر يشجع الشبان والطلاب على مواصلة ما يقومون به من أفعال وتصرفات غير لائقة”.

وبالرغم من تذمر الأهالي وامتعاضهم الشديد بسبب تجمع الشبان وبعض الطلاب أمام مدارس البنات، إلا أن هذه الصورة أصبحت تتكرر أمام مدارس البنات في العديد من أحياء مدينة حلب، دون متابعة سلطات النظام هذه الظاهرة التي يتخوف الأهالي منها، وقد تخلق أجواء من الانحلال الأخلاقي في أوساط الطلاب والطالبات الذين يعيشون أدق مراحل حياتهم وهي سن المراهقة التي تتطلب متابعة حثيثة من قبل الأهالي والمعلمين في المدارس، والذين يكتفي معظمهم بالحضور ثلاثة أو أربعة أيام خلال الأسبوع من أجل إثبات حضوره إلى المدرسة من أجل الحصول على الراتب الشهري المقدم من مديرية التربية بحلب.

* اقتحام

ولأن السلطات “نائمة” كما يقول والد أحد الفتيات، حُرمت ابنته من المدرسة لأن شباناً اقتحموا مدرستها قبل أيام في حلب، وقال إن الحادثة وقعت في مدرسة حسان كيالي بحي السريان، حين اقتحم شبانٌ مراهقون المدرسة أثناء الفرصة وبدؤوا يتحرشون بالفتيات وسط عجز المدرسين والإدارة عن أي تصرف، خشية أن يكون هؤلاء الشبان من جماعة “نحنا الدولة ولاك”، في إشارةٍ منه إلى احتمالية وجود عناصر من الشبيحة يدعمون هؤلاء الشبان.