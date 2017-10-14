د. وليد البني: استعادة العرب لدورهم.. في رسم معالم الحل في سوريا ضرورة ملحة

د. وليد البني: كلنا شركاء

أصبح غياب العرب عن رسم معالم الحل في سوريا مدوياً، وأصبحت الساحة السورية محتكرة على القوى الاقليمية غير العربية وروسيا، بينما اتخذت امريكا دور المراقب الجاهز للتدخل في حال جرت الرياح بما لا تشتهي سفنها، وهي ستتدخل حكماً في تحديد ماهية الحل لكن ليس قبل الخلاص من داعش والنصرة نهائياً والاستفادة من جميع الجيوش التي تحتل سوريا حاليا في الحرب ضدهما، ففي الوقت الذي يصدر قانون جستا عن الكونغرس الامريكي لمعاقبة روسيا وايران وفي الوقت الذي توقف القتصليات الامريكية منح التأشيرات من ممثلياتها التركية، فإن الولايات المتحدة لن تنزعج من تواجد القوات الايرانية والتركية والروسية في سوريا طالما قاتلت تلك القوات تنظيمي داعش والنصرة الارهابيين، لكنها وبعكس العرب سعت لأن تكون قواتها متواجدة بقوة على الارض السورية والى اتخاذ حلفاء لها يقاتلون معها على الارض وبالتالي امتلكت القدرة على تغيير مسار الامور اذا سارت بشكل يهدد مصالحها او أمن اسرائيل.

الغائب الأهم عن الساحة السورية هم العرب، فدور مصر اكبر دولة عربية يكاد يكون معدوماً بينما تضاءل كثيرا دور المملكة العربية السعودية في السنة الاخيرة وتحول الدور القطري الى جزء من الاستراتيجية التركية في المنطقة.

إن دور أكبر دولتين عربيتين في المشرق العربي ضعيف جداً على الساحة السورية بينما تتحالف روسيا مع تركيا وايران وتحاول الدول الثلاث انجاز حل يخدم مصالحهم ومصالح تحالفهم، في الوقت نفسه لا دور مطلقاً لكل من المغرب والجزائر كأكبر دولتين عربيتين قي المغرب العربي ولا نية لدى هاتين الدولتين على ما يبدو لمحاولة كبح الشهية التركية الايرانية للهيمنة على سوريا والمنطقة ، أما العراق التي شكلت يوماً ما إحدى ركائزالقرار العربي فهي تدور اليوم في الفلك الايراني حيث تحولت من لاعب اساسي في المنطقة في العقود السابقة الى مجرد دولة فاشلة تعاني الانقسام المذهبي والعرقي تحت الانتداب الايراني.

إن هذا الغياب او التغييب للدور العربي عن صناعة الحل في سوريا لن يصب لا في مصلحة سوريا كشعب شكلت اغلبيته العربية رافعة حضارية وقومية للعرب منذ الاستقلال، ولا في صالح العرب وأمنهم القومي. إن خسارة العرب لسوريا بجغرافيتها السياسية ودور شعبها الحضاري وترك روسيا وايران وتركيا تهيمن عليها، بعد أن خسروا العراق بثرواته وقواه البشرية الهائلة لصالح ملالي ايران، سوف يفتح شهية هذه الدول أكثر لمحاولة تمزيق بقية دول المنطقة بنفس الطريقة ( استغلال التنوع القومي والطائفي ومحاولة تفتيت هذه الشعوب على أساسه وخاصة في مصر والخليج العربي ) أي اشعال الفتن المذهبية والقومية وتدمير السلم الاجتماعي فيها، وخاصة ان ذلك لن يزعج اسرائيل التي لها مصلحة بتقسم المنطقة على اسس دينية ، وخاصة اذا ما استطاعت هذه الدول طمأنتها على أمنها وسلاسة احتلالها للضفة والجولان وتهويدهما، و فيما اذا تمكن هذا التحالف الثلاثي من ايجاد تفاهمات مع الولايات المتحدة الامريكية تخدم استراتيجيتها في المنطقة القائمة على ثلاث اسس لم تتغير منذ عقود وهي: ضمان أمن اسرائيل ومكافحة الارهاب واستمرار تدفق النفط.

أن العجز العربي في التأثير على الحل في سوريا سيدفع الولايات المتحدة الى الاعتماد على الدول الاكثر قوة وتماسكا لتأمين مصالحها في المنطقة كإيران وتركيا.

ستحاول روسيا وهي الممسكة عمليا بالملف السورية اليوم الانفراد بالحل وإخراجه بشكل يضمن مصالحها بالدرجة الاولى مع الحفاظ على شراكتها مع القوتين الموجودتين فعلا على الساحة السورية سياسيا عبر وجود قوى سياسية تابعة لهما (النظام لايران والمعارضة السياسية لتركيا وقطر) وعسكريأ من خلال حلفائهما على الارض( قوات الاسد والميليشيات الشيعية لايران وقوات المعارضة الاسلامية السنية لتركيا)، وقد تبدا ذلك جليا في استانة واتفاقيات خفض التصعيد التي استثنت اي دور عربي في هذه الأتفاقات وشرعنت تقاسم مياشر للهيمنة على سوريا لهذه الدول الثلاث.

ستحاول روسيا تهميش عملية جنيف والقرارات الدولية التي شاركت في رعايتها مجموعة العمل من اجل سوريا التي ضمت إضافة لروسيا وتركيا وايران دولا عربية مهمة كالسعودية ومصر أضافة الى الدول الاوربية الكبرى والولايات المتحدة الامريكية، و هي ستعمل على جعل نتائج الاستانة والتفاهمات الثلاثية بينها وبين ايران وتركيا أساسا لاي عملية سياسية في سورية ، مما يعني حذف الدورين العربي والاوربي على أمل أن تجد الدول الثلاث سبيلا لارضاء الولايات المتحدة واسرائيل بعيدا عن هذين الدورين.

إن نجاح الروس والأتراك والايرانيين في حذف دور العرب في رسم معالم الحل السوري بعد ان تم الغاء دور السوريين فيه عبر استتباع طرفي الصراع السوريين، اي نظام الاسد و مؤسسات المعارضة، وأيضا التحالف التركي الايراني المعلن فيما يتعلق بالعراق بعد الاستفتاء الذي جرى في شماله، يجب ان يدق ناقوس الخطر في العالم العربي , مما يستوجب تحركاً سعوديا مصريا حثيثا وسريعا لمحاولة الخروج بخطة حل عربية واقعية تعيد للسوريين والعرب قدرتهم على المشاركة في رسم مستقبل سوريا والمنطقة وضمان امنهم القومي المهدد فعلا بوقوعه رهينة بيد غير العرب.