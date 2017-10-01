رئيس (PYD) يرد على (وليد المعلم): السيطرة على النفط ليس هدفنا الأساسي

سامية لاوند: كلنا شركاء

رد “شاهوز حسن” الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي “PYD” على تصريحات وزير خارجية النظام “وليد المعلم” يوم الأربعاء 11 تشرين الأول/أكتوبر، والتي قال فيها إن “كرد سوريا ينافسون الجيش السوري للسيطرة على المناطق المنتجة للنفط”.

وأضاف المعلم قائلاً لنظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع الذي وصفه بـ “البناء والمفيد” في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، “أن الكرد يعرفون أن سوريا لن تسمح مطلقاً بانتهاك سيادتها”، وأشار إلى أن “الكرد أسكرتهم نشوة المساعدة والدعم الأميركي، لكن يجب عليهم إدراك أن هذه المساعدة لن تستمر إلى الأبد”.

وقال “شاهوز حسن” الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي “PYD” لـ (كلنا شركاء) في رده على تصريح المعلم: “أولاً الفيدرالية ليست انفصالاً حتى نتخلى عنها من أجل المحافظة على وحدة أراضي سوريا، على العكس نحن طرحنا مشروع الفيدرالية لضمان وحدة أراضي سوريا”، مضيفاً “المشروع الفيدرالي الديمقراطي يضمن حقوق المكونات والأديان والقوميات والمرأة والشبيبة والأقاليم والمحافظات، ومن الممكن التحاور والنقاش حول كيفية تنفيذ أو تطبيق نظام فيدرالي يضمن حقوق الجميع”.

وأكد “شاهوز حسن” في سياق حديثه أن “تحرير المناطق من سيطرة داعش هدف أساسي بالنسبة لنا، لأننا عانينا كثيراً من إرهاب داعش ومحاولاته لاحتلال مناطقنا، ومن إرهابه وتهديده لحياة المدنيين، لذا تخليص المدنيين وتحريرهم وتحرير المناطق من يد داعش هو الهم الأول بالنسبة لنا”.

وأضاف القيادي الكردي في ذات الصدد: “تطوير النظام على أساس ديمقراطي في المناطق المحررة ليتمكن الشعب من إدارة نفسه بنفسه هدف أساسي بالنسبة لنا، ليس كما يتصور البعض وكأنه فقط التنافس على موضوع النفط، هذا التصور ناقص ولا يمكن اعتباره تصوراً حقيقاً أو يُظهر الصورة الكاملة للوضع”.

وفي ردّه على سؤال (كلنا شركاء) فيما إذا كانوا حقاً ينافسون قوات النظام في السيطرة على المناطق النفطية، قال “شاهوز حسن”: “بالطبع، محافظة الحسكة أيضاً كانت فيها آبار نفط وآبار غاز؛ وكذلك دير الزور، ونحن حين نحرر هذه المناطق الهم الأول بالنسبة لنا هو تحرير الناس وتحرير الأرض وإنهاء داعش وإرهابه”.