أطفال (حوض اليرموك) بين مطرقة الجهل وسندان معاهد (جيش خالد)

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

أغلق جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) جميع مدارس منطقة (حوض اليرموك) غرب درعا، والتي يتجاوز عددها الـ 25 مدرسة، مما أدى لحرمان آلاف الطلبة من التعليم في المنطقة، وشكل ذلك تطوراً في آلية تعامل جيش خالد مع أكثر من 40 ألف مدني يسكنون في المناطق الخاضعة لسيطرته غرب درعا.

مدارس مغلقة

أحمد البريدي مدرس من منطقة (حوض اليرموك) يقيم في ريف درعا الغربي، قال إن جيش خالد أعطى تعليمات لجهاز (الحسبة) لديه بإغلاق جميع مدارس البلدات الخاضعة لسيطرته في ريف درعا الغربي لمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف البريدي في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الإغلاق شكل نقطة تحول في آلية تعامل جيش خالد مع قطاع التعليم، ففي السنوات الماضية كان يسمح بعمل المدارس ضمن مجموعة من الشروط، وهي: (منع تدريس مواد القومية والفلسفة ـ عزل الذكور عن الإناث في المدارس)، ولكن في هذا العام أقدم على إغلاق المدارس بشكل نهائي.

ردة فعل الأهالي

وقال الناشط محمد المقدم إن أهالي بلدة (تسيل) في ريف درعا الغربي والخاضعة لسيطرة جيش خالد، حاولوا أن ينتفضوا على قرار الجيش، وقاموا بفتح المدارس مطلع الأسبوع الجاري، متجاهلين القرار الصادر عن جهاز (الحسبة) في الجيش.

وأضاف المقدم في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن جيش خالد رد على الأهلي باقتحام مدارس البلدة، وجمع المناهج التعليمية من الطلاب وإحراقها في ساحات المدارس، وبعد ذلك أغلق المدارس، وهدد الكادر التعليمي بأن أي محاولة لإعادة فتحها سيعرضهم للاعتقال.

4 آلاف طالب محرومون من التعليم

وأوضح فيصل الرفاعي، وهو مدرس متقاعد من ريف درعا الغربي، لـ (كلنا شركاء) أن أجمالي عدد الطلبة في منطقة (حوض اليرموك) غرب درعا يتجاوز الـ 4 آلاف طالب، وهم جميعهم الآن بدون مدارس، للمرة الأولى منذ عشرات السنين.

وأضاف أن بعض العائلات لم تجد بديلاً عن إخراج أطفالها من مناطق سيطرة جيش خالد غرب درعا، وإرسالهم للمناطق المحررة، ليلتحقوا بمدارس المناطق المحررة.

وأشار الرفاعي إلى أن إجراءات جيش خالد الأخيرة تأتي في ظل صمت مخيف من قبل المؤسسات والفعاليات الثورية في درعا التي لم تحرك ساكناً لمعالجة هذه الكارثة.

البدائل على طريقة التنظيم الأم

وقال الناشط فهد سليمان لـ (كلنا شركاء)، إن جيش خالد أعطى للأهالي بدائل، وهي المعاهد (الشرعية) التي يُشرف عليها مجموعة من قادة الجيش الغير سوريين، لتكون المصدر الوحيد للتعليم في المناطق الخاضعة لسيطرته، وهذا ما أثار حفيظة الأهالي.

وأضاف أن هذه المعاهد تعمل على سلخ الأطفال عن مجتمعاتهم، كونها تعمل على غسل أدمغتهم، كما أن جيش خالد يهدف من خلال حصر التعليم بالمعاهد التابعة له إلى التحكم بمصر جيل كامل من أبناء منطقة (حوض اليرموك) غرب درعا.