يسرا تُراقص ابن المخرج السوري مصطفى العقاد

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صدر فيديو كليب لأغنية “3 دقات”، من غناء الممثلة يسرا والمغني المصري الشاب “أبو”. وحظيت الأغنية التي طرح فيديو كليبها الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بانتشار واسع خلال أدائها في مهرجان الجونة السينمائي من أسابيع.

وظهر في الكليب عدد كبير من النجوم الذين حضروا النسخة الأولى من المهرجان؛ إذ شاركت في الفيديو الممثلة شيرين رضا والممثل الشاب أحمد مالك وجميلة عوض وعزت أبو عوف والسيناريست تامر حبيب.

وصُوِّر الفيديو كليب – الذي أظهر أماكن جميلة من مدينة الجونة – على هامش المهرجان السينمائي.

وفي حين مثّل كل من شارك في الفيديو أنه يجتمع بحبيبه بآخر الأغنية، ظهرت يسرا وهي ترقص مع أحد المشاركين في الكليب، فظن الكثيرون أنه زوجها.

ويتعلق الأمر بمالك العقاد ابن المخرج السوري الشهير مصطفى العقاد صاحب فيلم “الرسالة”، بحسب موقع “هي”.

الفيديو كليب الذي نشره المغني، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حصل على 2 مليون و900 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة على نشره.

يسرا مع أبـــو – #٣دقات وهيفضل الحب هو أحلى حكاية… بتبدأ دايماً بـ #٣دقات Posted by ‎Abu أبو‎ on Wednesday, October 11, 2017

فيما حظي بأكثر من 7 آلاف مشاهدة في ظرف ساعتين على يوتيوب.

وليست هذه هي الأغنية الأولى التي يصور لها المغني “أبو” فيديو كليب؛ إذ ظهر في أغنية “أهواك” المقتبسة من قطعة لأغنية عبد الحليم حافظ، إلا أنه غناها بطريقة شبابية مبتكرة، كما أنه صور الفيديو كليب بشكل خارج عن المألوف، من إخراج آسر ياسين.

https://youtu.be/rD-QjKuSk4E