قوات النظام تفشل مجدداً في اقتحام (بيت جن) غرب دمشق

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

حاولت قوات النظام والميليشيات الموالية له صباح يوم أمس الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر، اقتحام بلدة (بيت جن) غرب العاصمة دمشق، وذلك ضمن حملتها العسكرية المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال الناشط سامر الخطيب، إن مروحيات النظام استهدفت منذ ساعات صباح يوم أمس الأولى بلدتي (مغر المير ـ بيت جن) بأكثر من 30 برميلاً متفجرا، بالتزامن مع قصف مدفعي من نقاط قوات النظام في بلدتي (حضر ـ دربل) وكتائب اللواء 90.

وأضاف الخطيب في حديث لـ (كلنا شركاء) أن قوات النظام حاولت التقدم من محور (ظهرة الأسود)، وذلك عقب جلب مجموعات جديدة من الفرقة الرابعة وميلشيا (حزب الله) إلى المنطقة، ولكنها لم تتمكن من تحقيق أي تقدم يذكر على الأرض.

وأشار إلى كتائب الثوار في المنطقة تمكنت من قتل ثمانية من عناصر قوات النظام، وجرح العشرات، بالإضافة لاستهداف مواقع النظام في كل من بلدات (دربل ـ حضر ـ حرفا) بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

ولفت الخطيب إلى أن قوات النظام خلال الأيام الماضية عرضت على كتائب الثوار الخروج من المنطقة مقابل تسليم البلدات لها، إلا أن كتائب الثوار رفضت ذلك.