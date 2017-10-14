عرض أزياء في بيروت يحتفي بالمرأة السورية

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من الآلهة إلى الأميرات مروراً بالمناضلات، وجهت مصممة الأزياء السورية منال عجاج في عرضها «الهة الياسمين» الذي أقيم في بيروت تحية إلى نساء طبعن تاريخ بلدها سورية.

وقالت عجاج: «لسوريا ثقافة وتاريخ وسيدات ناجحات استطعن أن يؤدين دوراً تاريخياً ويبدلن الأحداث إلى الافضل». في دفعة أولى من الأزياء كرمت المصممة أميرات طبعن تاريخ الشرق. فبرز فستان أصفر من قماش الشيفون طويل من الخلف وقصير من الأمام وزينت رقبة العارضة برأس ثور من معدن مستوحى من الأميرة أوروبا كما اشارت الشاشة خلف العارضة».

ومرت عارضة بفستان رمادي مع وشاح على رأسها ممثلة الأميرة زبيدة زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد وكانت تعتبر من أهم نساء الدولة العباسية.

وتخلل العرض الذي أخرجه الممثل السوري من أصل فلسطيني عبدالمنعم عمايري لوحات تعبيرية راقصة كانت فاصلة بين مجموعة أزياء وأخرى، فيما تمايلت العارضات على ألحان الفها السوري اياد الريماوي خصيصاً للعرض.

واستوحت عجاج المجموعة الثانية من نساء سوريات مناضلات على غرار زمرد خاتون شقيقة الخليفة صلاح الدين الأيوبي والكاتبة المناضلة ماري عجمي والناشطة نازك العابد.

وبدت الفساتين في هذه المجموعة محتشمة بمنديل يغطي الرأس بعضها من الدانتيل، لا تخلو من الأنوثة.

وانتقلت المصممة في المجموعة الثالثة إلى فساتين عصرية ضيقة ومشكوكة يغلب عليها اللونان الرمادي والكحلي. وطعمت عجاج تشكيلتها بفساتين أعراس تقليدية.

وأشارت عجاج المقيمة في دبي إلى أن الأزمة في سورية «دفعتني إلى أن أعمّق ارتباطي بوطني». وأقامت عجاج أول عرض أزياء لها في البحرين عام 2005. وكانت لها عروض بعد ذلك في برلين وبيفرلي هيلز ودبي ودمشق وبيروت.