تركيا تُطلق سراح الطيار السوري (محمد صوفان)

وليد غانم: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامٍ تركيةٍ، وأخرى مواليةٍ للنظام، إطلاق سراح الطيار التابع لنظام بشار الأسد “محمد صوفان”، بعد أكثر من 6 أشهر على سقوط طائرته ضمن الأراضي التركية.

وأورد موقع “يني شفق” التركي خبراً مفاده: “أُطلق سراح العقيد محمد صوفان، قائد الطائرة الحربية من نوع ميغ 21 التابعة للقوات الجوية السورية التي سقطت على حدود هاتاي”.

وقال “أسامة شحود” المحرر المختص بالشأن التركي في قناة “الإخبارية السورية” التابعة للنظام، في تديونة على حسابه في “فيسبوك”، إنه “بعد التواصل المباشر مع المحامي آنيل جواهر جان المسؤول عن قضية الطيار السوري العقيد محمد صوفان الذي سقطت طائرته الحربية في لواء اسكندرون آذار ٥-٣-٢٠١٧، أكد المحامي في الاتصال أن المحكمة الثالثة بلواء اسكندرون أخلت سبيل الطيار قبل ساعات”.

وأضاف “تم نقله إلى شعبة الأجانب لاستكمال إجراءات الإفراج عنه”، مشيراً إلى أن “قرار الإفراج لم يتم التعامل معه من قبل الإعلام التركي لا الموالي ولا حتى المعارض”.

وينحدر الطيار “محمد صوفان” من محافظة إدلب تولد عام 1962، وهو خريج الدورة 32 من الكلية الجوية المعهد الجوي عام 1986.

وكان قد رفع مجموعة من المحامين الأتراك، دعوى قضائية بحق “صوفان” الذي تحطمت مقاتلته على أراضي تركيا، لاعتقاله ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين، والحيلولة دون تسليمه إلى نظام بشار الأسد.

وسلمت اللجنة القانونية في الائتلاف مذكرة لوزارة الخارجية التركية، طالبت فيها بمقاضاة الطيار لدى نظام بشار الأسد، “محمد صوفان”، بعد اتهامه بارتكاب مجازر بحق مدنيين سوريين.