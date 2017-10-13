الإمارات تعتمد العملة الإلكترونية

كلنا شركاء: عنب بلدي أونلاين

أنشأت الإمارات العربية المتحدة نظامها الخاص لبدء التعامل بالعملات الإلكترونية (كريبتوكارنسي)، وهي عملة مشفّرة تستخدم لتأمين المعاملات وحماية الأصول المالية.

وطلبت الحكومة الإماراتية من المواطنين الاعتماد على البطاقات الائتمانية (EM-CASH)، للحصول على كل ما يريدونه، بحسب فيديو أعده موقع “world economic forum”.

وتأمل السلطات أن تسهم هذه الخطوة بتسريع التعاملات والصفقات، وتسهيل الحياة اليومية على الناس

وظهرت أول عملة إلكترونية في العام 2006 باسم “البيتكوين”، كما اخترعت الصين واليابان عملات إلكترونية خاصة بهما.

لكن الإمارات تأمل أن تكون أول مدينة في العالم تعتمد على نظام “بلوك تشين” في تداول العملات الإلكترونية.

و”البلوك تشين” نظام يسجل المعاملات المالية الإلكترونية وفقًا للزمن وبشكل معلن، ويسجل المعلومات بطريقة موزعة لامركزية، لضمان حمايتها بشكل تام.

https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10154823179996479/