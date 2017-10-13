(قسد) تسيطر على قرية بعد حصارها يومين في دير الزور 

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الجمعة، عن سيطرتها على قرية طبرية شمال بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي عقب حصار تنظيم “داعش” فيها ليومين متواصلين.

وقالت وكالة أنباء مقربة من (قسد) إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر “داعش” مشيرةً إلى وجود جثتين لعناصر التنظيم في قبضة (قسد)، التي استولت أيضاً على سيارة مفخخة تركها التنظيم قبل انسحابه.

كما أعلنت (قسد) أمس الخميس سيطرتها على قرية هلالا الواقعة على بعد 9 كيلو مترات شمال بلدة صور في ريف دير الزور الشرقي، ضمن حملة “عاصفة الجزيرة”، فيما اندلعت اشتباكات صباح اليوم قرية خربة 14 كيلو متراً شمال بلدة الصور.

في الأثناء، استمرت الاشتباكات في محيط حقل الجفرة النفطي لليوم الثالث على التوالي، حيث يحاول “داعش” استعادة السيطرة على الحقل، وكان التنظيم أعلن الأربعاء عن مقتل 17 عنصراً من ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال المواجهات في محيط الحقل.