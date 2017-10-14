آلهة الياسمين… زيّ جنود النظام بعرض أزياءٍ في بيروت

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أقامت مصممة الأزياء السورية منال عجاج عرض أزياء في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان “آلهة الياسمين” ركزت فيه على إظهار شبانٍ يرتدون الزيّ الرسمي لعناصر قوات النظام.

واختارت المصممة الظهور في نهاية العرض الذي أقيم مساء الأربعاء، بزيٍّ حمل علم النظام في إشارةٍ منها لموالاتها الشديدة للنظام، بجانب 12 شاباً يرتدون الزي العسكري.

وشهد العرض صعود الممثل السوري عبد المنعم عمايري إلى المنصة الرئيسة ليظهر بجانب المصممة.

واحتفى الكثير من موالي النظام بالعرض الذي استضافته بيروت معتبرين أنه “عرضاً أسطورياً”، فيما اعتبره موالون أيضاً مسيئاً لجيش النظام خاصةً في طريقة ظهور مرتدي زي جنود النظام خلف العارضة، فقال محمد علي معلقاً على الصورة “الصورة بشكل عام ما وصلت أي فكره يمكن لو كان الشباب لحالن مشيو ورجعوا كان مقبولة، بس مشيتن وراها بهالشكل بتوصل فكره مغايرة و مسيئه تماماً، عفكره مبينين عساكر عندا الجيش تبعا يعني مو الجيش السوري”.

ووافقت رانيا مشوح رأي علي وقالت في تعليق لها “كتير مستفزة هالصورة و ما بتليق بجيشنا مو موفقين فيها أبداً و ما بتناسب مكانة الجيش العربي السوري (…) بلاها المزاودة يشتغلوا بعيد عن هالمقدسات و يأبدعوا و نحنا معن و عم ندعمن كولاد بلد بس لا يشوهوا مقدساتنا”.

وذهب معلق آخر، إلى الفكرة “إيجابية وحلوة”، مضيفاً “يرجع الأمر لصاحبة العرض والنية الي قدمت فيها هي الفكرة.. قصدها إيجابي ولا تقصد إهانة الجيش بهالعرض”.