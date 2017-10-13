من هو أبرز المرشحين لوزارة الدفاع في حكومة (الإنقاذ)؟

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قالت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، إن العقيد رياض الأسعد، مؤسس الجيش السوري الحر، هو أبرز المرشحين لقيادة وزارة دفاع التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” التي أعلن عنها “المؤتمر السوري العام” برئاسة الدكتور محمد الشيخ.

وتوقعت “عنب بلدي” أن يترأس الأسعد كيانًا عسكريًا يتبع للحكومة الجديدة في الشمال السوري، بناءً على تصريحات ما وصفته بـ “مصادر متطابقة”.

وقال العقيد الأسعد إن “حكومة الإنقاذ تعمل لاختيار الشخصيات التي يمكن أن تلبي المرحلة وتكون ثقة لدى الناس والشعب وتحافظ على ثوابت الثورة”.

وحول إمكانية تسلمه منصباً عسكرياً في الحكومة، اعتبر الأسعد أن “الإشاعات كثيرة ولكن في الأيام المقبلة سيشهد الداخل السوري تطورات جيدة”.

ويرى مؤسس الجيش الحر أن “البحث يجب أن يتركز حول شخصيات كان لديها مواقف ثابتة وتعمل لمصلحة الشعب السوري”، مضيفاً “لا يهم الموقع والمنصب وإنما مجموعة من الناس تعمل لصالح بلدها”. وأكد أيضاً “ستكون هناك إجراءات عملية على الأرض في الأيام المقبلة، ويلقى الناس ما كنا نتحدث عنه”

وحول التعاون مع “تحرير الشام” وإمكانية حلها ضمن تشكيل جديد، قال الأسعد “سيكون هناك احتواء للساحة بشكل كامل، وكل التحفظات التي وضعها الناس في الداخل والحديث هنا وهناك سينتهي بمشروع يلبي طموحات الشعب السوري”.