وزير النظام يعيد تشكيل عدلية دمشق وريفها

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدر وزير العدل في حكومة النظام “هشام الشعار” أمس الخميس، قراراً بإعادة تشكيل القضاة في عدلية دمشق وعدلية ريف دمشق.

وقضت قرارات الوزير بإلغاء دائرتي التحقيق الثانية والخامسة في عدلية ريف دمشق، وتوزيع الدعاوى بين باقي الدوائر.

وقرر الوزير الشعّار تغييرات في 38 منصباً لقضاةٍ ومستشاين في معظم محاكم النقض والاستئناف في عدليات دمشق وريفها.

وعلاوةً على التشكيلات الجديدة لمعظم المحاكم، قضت قرارات وزير النظام بتشكيل محاكم جديدة للاستئناف والجنايات في عدلية دمشق وكذلك عدلية ريف دمشق.