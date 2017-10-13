مفخخةٌ تستهدف حاجزاً لـ (تحرير الشام) في إدلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

انفجرت دراجةٌ ناريةٌ مفخخةٌ على حاجزٍ لهيئة “تحرير الشام”، اليوم الجمعة، في مدينة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، متسببةً بإصابات في عناصرها، فيما اغتال مجهولون عنصراً أمنياً في مدينة خان شيخون.

وقالت وكالة إباء المقرّبة من هيئة تحرير الشّام، إن انتحارياً كان يقود دراجة نارية مفخّخة، استهدف نقطة حراسة تابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، وهو ينتمي لتنظيم داعش، وتسبب انفجار الدرّاجة النّارية باحتراق سيارة، ودمار كبير في مكان الانفجار.

ويقع حاجز هيئة “تحرير الشام” على نقطة “القوس” في المدخل الرئيس لمدينة أبو الظهور.

في الأثناء، عثر أهالي مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي على جثة الشّاب “محمد أحمد المعراتي” في مقبرة مدينة خان شيخون وهي مليئة بالدماء وعليه آثار طلق ناري، وقد تم التعرف عليه من قبل ذويه، هو من مواليد مدينة خان شيخون، وهو عنصر تابع لهيئة تحرير الشّام، ويعمل فيها بصفة أمنيّة.

واستهدفت يوم أمس عبوة ناسفة، أحد قياديي هيئة تحرير الشام وهو “أبو يوسف الحموي” بالقرب من قرية رأس الحصن، في الريف الشمالي لإدلب، ولم ترد معلومات عن تفاصيل العملية.

وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع دخول القوات التركيّة وانتشارها في ريف حلب الغربي، في مناطق متاخمة لريف ادلب، وكانت قد عبرت من معبر (أطمة) غير الرسميّ والحدودي مع تركيا شمال إدلب.

وازدادت وتيرة الانفجارات مع موعد دخول الأتراك إلى محافظة إدلب، وكانت تستهدف بشكل مباشر قيادات وعناصر من هيئة تحرير الشام، وفي وقت تبدو فيه الفصائل في حالة حذر وترقّب.