في غوطة دمشق… إصابته جعلت من زوجته وأبنائه مضرب مثل للوفاء

عمران أبو سلوم: كلنا شركاء

تنهمر الدموع وتتفاقم الآلام مع النظرات الحزينة التي تسقط من عيون الأب المقعد العاجز عن رسم الابتسامة على شفتي أطفاله وزوجته، مرت ثلاث سنوات ملونة بالقهر والفقر والنزوح والحرمان، منازل تهدّمت أمامهم وذكرياتٍ سطروها في أماكن سكنهم المجبرين عليها قرب جبهات القتال أكثر الأماكن خطراً في الغوطة الشرقية.

في لحظاتٍ مفاجئة غير متوقعة تسابقت دموع “أبو وائل” وأبنائه من حوله وزوجته، بعد إصابته قصف الطيران مخلفةً له شللٍ نصفيٍّ له وانعدام قدرته على التحرك والتنقل، فأقعد في منزله يبحث من يخدمه ويناشد الإنسانية ليل نهار، يحاول أن يجعل الآخرين يشعرون بأحزانه ويشاركونه إياها، ليت ذلك يخفف عنه وعن عائلته.

“أبو وائل” ردّ على سؤالٍ لـ “كلنا شركاء” عن زوجته بكلماتٍ قليلةٍ، “المثال الأكثر تميزاً الذي صادفه خلال حياتي كلها، بالدليل القاطع أثبتت وفاءها وحبها عندما اصرت أن تبقى معي، وتقدم الخدمة والرعاية لي، فهي طبيبتي عندما تعطيني الأدوية في وقتها، وهي الأم المربية الصالحة عندما تحافظ على ابنائي وهي أيضاً الزوجة العاملة المجتهدة عندما تقدم خدماتها لمنزلها وتساعدني على قضاء حاجتي وتبدل لي ملابسي”.

أولاده الثلاثة “وائل، ووسام، وخالد” مع الأم والأب مثال للعائلة المترابطة المتينة، يبذلون أقسى جهدهم في تحصيل العلم والدراسة رغم الفقر والمصاعب التي تواجههم، طلب العلم والفرح واللعب وخدمة أباهم المقعد ثاني أمانيهم بعد أمنيتهم بشفاء والدهم وقدرته على السير مجدداً على أقدامه كغيره من البشر.

لم يكن “أبو وائل” الوحيد في غوطة دمشق الشرقية ممن أقعدتهم الحرب، بل دون بحث تجد أمامك القصص الحزينة والقلوب المكسورة، فهناك في مركز الامراض الخبيثة قصص لأكثر من 259 شخص يوشكون على الموت في حصار منع عنهم الادوية، و300 شخص آخرين فقدوا مركز علاجهم ورعايتهم بسبب قصف الطيران الحربي لمركز معالجة الأذيات الشوكية الذي يقدم لهم العلاج اللازم، وفي مكان آخر هناك من هم أشباه جثث ملقاة على سرير المشفى ينتظر فك الحصار وفتح الطرقات ليخرج ويتلقى العلاج اللازم له.