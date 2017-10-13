8 قتلى لقوات النظام غرب العاصمة

سامر عزام: كلنا شركاء

نعى موالو النظام في ريف دمشق الغربي ثمانية من قتلى قوات النظام والميليشيات الموالية له، وقد سقطوا يوم أمس الخميس (12 تشرين الأول/أكتوبر)، إثر محاولة اقتحام فاشلة من قبل قوات النظام للبلدات (بيت جن ومغر المير) في منطقة (جبل الشيخ) غرب العاصمة.

الناشط عبد المجيد أحمد قال لـ (كلنا شركاء) إن موالي النظام نعت خلال الساعات الماضية ثمانية قتلى وهم: الملازم جمال الفقير والملازم دانيال شدود والملازم صالح الأحمد والملازم فادي النجم ومحمد غنام وعبد الله قدور وطارق الجرادات ومؤنس اتمت.

وأَضاف أحمد أن عدد القتلى الحقيقي إثر محاولة الاقتحام الفاشلة يوم أمس هو أكبر من العدد المعلن من قبل الصفحات الموالية للنظام، وذلك عقب تمكن الثوار من ايقاع قوات النظام والميلشيات في كمين محكم بمنطقة (ظهرة الأسود) على أطراف بلدة (بيت جن).

وأشار إلى أن الطيران المروحي التابع للنظام لليوم الثاني يواصل استهدافه لبلدات (بيت جن ومغر المير) فقد تجاوز عدد البراميل التي ألقتها مروحيات النظام خلال الساعات الـ24 الماضية على هذه البلدات 50 برميلاً متفجراً.