قتلى وأسرى لقوات النظام خلال هجومٍ لها في درعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

حاولت قوات النظام والميلشيات الموالية له صباح اليوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر)، اقتحام بلدات (الملزومة والوراد) في منطقة (اللجاة) شمال درعا، انطلاقا من مواقعها على الطريق الدولي دمشق ـ درعا.

وقال الناشط أحمد المصري لـ (كلنا شركاء) إن قوات النظام حاولت السيطرة على هذه البلدات، وترافق هجومها بقصف مدفعي وصاروخي من مواقع قوات النظام بالفوج 175 بمدينة (أزرع) شرق درعا.

وأضاف أن قوات النظام أقدمت على اعتقال عدد من (البدو) في المنطقة ومصادرة المئات من الاغنام، قبل أن تتمكن كتائب الثوار من التصدي للقوات المهاجمة وقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام، واسر اثنين آخرين.

وكانت محاولة تقدم قوات النظام في هذه المنطقة الأولى من نوعها منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي، وسبق الهدنة مجموعة من المحاولات من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له، للسيطرة على هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، كونها المنطقة الوحيدة المحررة المشرفة عللا طريق دمشق ـ درعا الدولي، والذي يشكل خط الامداد الوحيد لقوات النظام بمركز مدينة (درعا).