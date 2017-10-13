عائلةٌ بأكملها بين ضحايا مجزرةٍ في (الحجر الأسود) جنوب دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قضت عائلةٌ بأكملها من بين ضحايا مجزرة ارتكبها طيران النظام الحربي راح ضحيتها 14 مدنياً على الأقل، جراء غارات شنها على منطقة الحجر الأسود التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” جنوبي العاصمة دمشق.

وقال الناشط زكريا عبد الهادي، الناشط في شبكة “نبض العاصمة” لـ “كلنا شركاء” إن الطيران الحربي شنّ أكثر من 14 غارة جوية على الأحياء السكنية في المنطقة موقعاً هذا العدد من القتلى بالإضافة لسقوط عشرات الجرحى ودمارٍ في منازل المدنيين.

وقال ناشطون في مخيم اليرموك إن معبر العروبة الفاصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا يشهد حركة نزوح واسعة من قبل أهالي مخيم اليرموك والحجر الأسود نحو بلدات جنوب دمشق حيث وقعت كتائب الثوار هناك أمس الخميس، اتفاقاً مع الروس لـ (خفض التصعيد) في العاصمة المصرية القاهرة.

ويسيطر تنظيم “داعش”، على حي الحجر الأسود ومعظم أجزاء مخيم اليرموك، ويقطن المنطقة عشرات الآلاف من السوريين واللاجئين الفلسطينيين، وشهدت المنطقة خلال العامين الماضيين هدوءاً نسبياً قبل أن تبدأ غارات الطيران الحربي والمجازر اليوم.