مقتل مراسلة وكالة كردية بمفخخة في الحسكة

سامية لاوند : كلنا شركاء

أعلنت وكالة ANHA التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) عن مقتل مراسلتها “دليشان إيبش” اليوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر) وإصابة اثنين آخرين “رزكار دنيز وهوكر محمد” أثناء تغطيتهم نزوح المدنيين من دير الزور، حيث انفجرت مفخخة بحاجزٍ لـ (قسد) في ريف الحسكة الجنوبي حيث كان يجتمع عشرات المدنيين بانتظار السماح لهم بالعبور.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها “استشهدت مراسلتنا دليشان إيبش وأصيب مراسلانا رزكار دنير وهوكر محمد في المجزرة التي ارتكبها مرتزقة بحق المدنيين الهاربين من مناطق النظام البعثي في دير الزور إلى المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضافت الوكالة “وفرّ يوم أمس، المئات من أهالي ريف دير الزور من مناطق سيطرة النظام البعثي، باتجاه المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وكان مراسلونا دليشان إيبش، رزكار دنيز وهوكر محمد، يتابعون من قلب الحدث وصول النازحين إلى المناطق المحررة، ولكن مرتزقة داعش فجروا سيارتين مفخختين بين المدنيين، وارتكبوا مجزرة فقد فيها 9 أشخاص لحياتهم وأصيب 43 آخرين، واستشهدت مراسلتنا دليشان إيبش وأصيب مراسلانا رزكار دنيز وهوكر محمد في المجزرة”.

وتابعت الوكالة القول “حيث كان مراسلونا يتابعون حملة عاصفة الجزيرة من بداية انطلاقها وحتى الآن، ونقلوا حقيقة مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وظلم وبطش مرتزقة داعش عبر أقلامهم وكاميراتهم”، وواصلت “ويتلقى مراسلانا رزكار دنيز وهوكر محمد العلاج في المشفى، حيث أن أوضاع رزكار مستقرة الآن، ولكن مراسلنا هوكر أصيب بجروح خطيرة وهو الآن تحت المراقبة”.

وتوجهت الوكالة بالعزاء لعائلة مراسلتهم “إننا في وكالة أنباء هاوار ANHA نتقدم بالعزاء لعائلة مراسلتنا الشهيدة دليشان إيبش وعوائل كافة ضحايا التفجير ونتمنى الشفاء العاجل لمراسلينا رزكار وهوكر ولكافة الجرحى، ونعاهدهم بأننا سنتابع طريقنا في إظهار الحقيقة”.