قوات النظام تُوسّع سيطرتها في دير الزور والميادين

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر)، سيطرتها على أحياء جديدة في مدينتي دير الزور والميادين في ريف دير الزور، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن قوات النظام وميليشياتها سيطرت اليوم على قرية حطلة ودوار الحلبية في منطقة الصالحية عند المدخل الشمالي لمدينة دير الزور، وعلى حيي البلعوم والمديحي في مدينة الميادين، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، أفضت إلى طرد الأخير منها.

ويأتي هذا التقدم بعد يوم على إعلان قوات النظام قطع الطريق الواصل بين مدينتي الميادين والبوكمال، وتطويق مدينة الميادين بالكامل.

ومن جهتها، أكدت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، تدمير 4 آليات لقوات النظام إثر استهدافها بعربة مفخخة يوم أمس على الطريق بين مدينة الميادين وبلدة محكان في ريف دير الزور.

وأشارت “شبكة ديري نيوز الإخبارية” إلى أن معارك عنيفة تدور بين قوات النظام وميليشياته في محيط بلدة مظلوم، ترافقت مع غارات جوية عنيفة من الطائرات الروسية على مدن وبلدات الميادين والقورية والبوكمال والحسينية وبقرص فوقاني وصبيخان والجلاء والعباس، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.