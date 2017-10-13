3 مدنيين ضحايا قصفٍ طال أحياء درعا المحطة

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

قضى ثلاثة مدنيين وأُصيب آخرون بجروح، ظهر اليوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر)، إثر استهداف سوقٍ للخضار في حي (الكاشف) بدرعا المحطة، وهو الاستهداف الأول من نوعه للحي الخاضع لسيطرة قوات النظام منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي.

وقال الناشط هاني العمري لـ (كلنا شركاء)، إن ثلاث قذائف هاون سقطت في سوق للخضار بحي (الكاشف) بدرعا المحطة، بالتزامن مع خروج المصلين من مسجد الحي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين هم: (منذر خياط ـ خليل الرهبان ـ محمد أبازيد)، وإصابة أربعة آخرين بجروح.

أبو شيماء، الناطق باسم غرفة عمليات (البنيان المرصوص) في درعا، نفى لـ (كلنا شركاء) أن تكون كتائب الثوار قد استهدفت الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام بدرعا المحطة اليوم، وأكد أن أحياء درعا البلد تعرضت لقصف بقذائف الهاون من مواقع قوات النظام في أحياء درعا المحطة.

ومن جهته، أوضح الناشط محمد الحريري لـ (كلنا شركاء) أن قوات النظام استهدفت بقذائف الهاون أحياء درعا البلد ومنطقة (غرز) شرق درعا، بالتزامن مع استهداف حي (الكاشف)، وذلك أيضاً بالتزامن مع محاولات قوات النظام التقدم شمال درعا.

وأضاف أن تحركات النظام الأخيرة تهدف لإنهاء حالة الهدوء التي تبعت هدنة 9 تموز/يوليو الماضي، فخلال الساعات الـ 24 الماضية فقط تم تسجيل أكثر من 13 خرقاً من قبل قوات النظام والميلشيات الموالية له، استهدفت المناطق المحررة من درعا.