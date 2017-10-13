اتحاد المجالس المحلية في القلمون الغربي يُطالب بمنطقةٍ آمنة

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

طالب اتحاد المجالس المحلية في القلمون الغربي المجتمع الدولي والدول الصديقة للشعب السوري، بضرورة إنشاء منطقة آمنة في القلمون الغربي، لاستيعاب اللاجئين السوريين في لبنان.

وأفاد بيان للاتحاد المجالس المحلية في القلمون الغربي، نشره اليوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر) على صفحته في “فيسبوك”، بأن “الفعاليات المدنية للاجئين السوريين تطالب مرة أخرى الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة للأمم المتحدة بضرورة الضغط والطلب من المجتمع الدولي ومن كل الدول الصديقة للشعب السوري بإنشاء منطقة حماية في القلمون الغربي، تستوعب النازحين السوريين في لبنان في منطقتي القلمون الغربي وريف حمص الجنوبي”.

وأضاف البيان “إن تكرار عبارات الاستياء من عبء اللاجئين السورين على لسان مسؤولين لبنانيين يحتم ويوجب على الأمم المتحدة وهيئاتها العاملة في لبنان أن تتحمل مسؤوليتها وتباشر التحرك دولياً وعلى أرض الواقع لتنفيذ هذه المنقطة”.

وأشار البيان إلى أن “ملايين الدولارات التي اتفق هدراً من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في لبنان باسم اللاجئين، والتي تكشفت تقارير لمنظمات حقوقية معروفة وذات ثقة بشأن بعضها، يمكن تحويلها لإنشاء المنطقة الآمنة”.

وأكد البيان أن “ادعاء بعض الدول المهتمة بحل الأزمة السورية وطرحها كلمة توطين أمر يرفضه كل السوريين، كما يرفضون العودة لحضن النظام وقبول المصالحات المزيفة”.

ونوه إلى أن “هناك جهة تدعى أن مصلحة اللاجئين السوريين هي بالعودة إلى وطنهم وإعماره، وهي نفس الجهة التي هجرتهم وشردتهم واحتلت بيوتهم وكانت سبباً في مظلمتهم”.