رياض سيف: الحكومة المؤقتة هي الإدارة الشرعية لجميع المناطق المحررة

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التقى أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مسؤولي الحكومة السورية المؤقتة وهيئة الأركان العامة المشكلة حديثاً، امس الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر) في مدينة غازي عنتاب التركية.

وأفاد موقع “الائتلاف” بأن الاجتماع ترأسه رئيس الائتلاف رياض سيف، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، وبحث المجتمعون آخر أعمال الحكومة على الأراضي السورية، والمشاريع التي يجري العمل عليها.

وأكد سيف على دعم الائتلاف لأعمال الحكومة المؤقتة بوصفها الإدارة الشرعية للمناطق المحررة، رافضاً أي تشكيلات بديلة هدفها “تمزيق الصف الوطني”، على حد قوله.

ولفت سيف إلى أن وجود الحكومة المؤقتة في مناطق خفض التصعيد الأربع يحفظ وحدة سوريا ويمنع محاولات التقسيم، وقال إن “غياب الحكومة المؤقتة عن إدارة مناطق خفض التصعيد الأربعة يحرمها من توحيد المحاكم ومناهج التعليم والوحدة القطاعية”.

وأضاف أن الائتلاف يعقد العديد من الاجتماعات في غازي عنتاب مع كل من طواقم الحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم وهيئة الأركان بهدف توحيد الرؤية والجهود في مختلف المجالات، معتبراً أن المدنيين في المناطق المحررة والذين يتعرضون للقصف الممنهج “ليسوا بحاجة لمن يستنهضهم ولكن يحتاجون للتوحيد إرادتهم والاهتمام بهم”.

وحول ما يحدث في إدلب، نوّه رئيس الائتلاف إلى أنهم يراقبون وضع إدلب عن كثب، مضيفاً أن “أولويتنا كانت على الدوام هي حماية المدنيين من إجرام نظام الأسد”.

وشدد سيف على أن الائتلاف شريك أساسي في الجهود الرامية لإعادة إدلب إلى ما وصفه بـ “حاضنتها الثورية”، وذلك عبر استلام الحكومة المؤقتة إدارة المحافظة بالتعاون مع الجيش السوري الحر.

ورحب رئيس الائتلاف بالدعم الذي تقدمه تركيا، وقال إنه “على ثقة من أن الجهود التي تبذلها أنقرة في كافة المجالات هدفها حماية إدلب من أي عدوان وحماية أرواح مواطنيها”.

ومن جهته لفت رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب إلى أنهم قطعوا “شوطاً طويلاً على طريق بناء جيش وطني والتخلص من الفصائلية”، معتبراً أن ذلك سيدعم موقف الحكومة ويساهم في حماية المناطق المحررة من أي عدوان.

كما أكد أن هناك عمل مستمر لزيادة تحسين واقع الخدمات للسكان، وتوفير ظروف معيشية أفضل للنازحين الذين هجرهم نظام بشار الأسد من بيوتهم وأراضيهم.