هل تشهد ألمانيا عطلاً رسمية للمسلمين قريباً؟

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أثارت تصريحات وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزيير والتي أبدى فيها تقبله لفكرة مناقشة إدراج عطل إسلامية في قائمة العطل في ألمانيا، نقاشات واسعة. وقال دي ميزيير في مقابلة مع صحيفة بيلد: “لماذا لا نفكر بعطلة إسلامية في المناطق التي يعيش فيها مسلمون”.

لكن هذه الخطوة قد لا تحظى بتأييد كبير من حزب دي ميزيير، الحزب االمسيحي الديمقراطي، نفسه والذي لحقت به خسائر كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وفي خضم النقاشات الحامية حول تضحية الحزب بشخصيته كحزب محافظ، يأتي دي ميزيير ليتناول مسألة حساسة كهذه. لكن تقييده للموضوع بالإضافة إلى تطبيق الفكرة سابقاً يخففان من حدة الاقتراح.

وأوضح الوزير الألماني أن عيد القديسين (في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر)، والذي يعتبر عيداً كاثوليكياً، يتم الاحتفال به، ومعاملته كعطلة رسمية في الولايات الألمانية ذات الغالبية الكاثوليكية، ولذلك فإنه يرحب بعطلة إسلامية تقتصر على مناطق محددة.

ردود الفعل

انتقد بيرند ألتوسمان، مسؤول الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية ساكسونيا السفلى، اقتراح دي ميزيير، مشيرا الى أنّ العطل الحالية لها عادات عريقة في ألمانيا، ولذلك لا يرى أية حاجة لتغيير هيكلية هذه العطل حالياً. ولا يتعلق الأمر بتعارض آراء زميلين في الحزب فحسب، بل تعتبر النقاشات المتعلقة بالأعياد الدينية في الحملة الانتخابية غير مناسبة من حيث المبدأ. في ولاية ساكسونيا السفلى تم انتخاب برلمان جديد يوم الأحد، وكان دي ميزير قد ذهب إلى ساكسونيا السفلى كمتحدث بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي. القضية المثيرة للجدل والتي يمكن أن تزعج الجزء المحافظ من الحزب قد تشكل خطراً.

وأثار اقتراح الوزير ردود فعل حادة على الانترنت. فقد غردت إيريكا شتاينباخ، المسؤولة البارزة السابقة لجمعيات المهاجرين على تويتر: “الخضوع مستمر…”. وعبرت السياسية البارزة في حزب البديل بياتريكس فون شتورش عن رفضها للاقتراح، بينما طلب آخرون تنظيم جدول العطل على المستوى الاتحادي، قبل التفكير في عطل إسلامية”.

المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يعتبر أن العطل الإسلامية تصب في صالح الاندماج

بينما أثنى المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا على هذا الاقتراح، كما هو متوقع، واعتبر رئيس المجلس أيمن مزيك أنه “يصب في صالح الاندماج في ألمانيا”، وقال إن الأمر لا يتعلق بالحصول على إجازة من العمل، بل بمراعاة المسلمين في العمل والدراسة. وأشار مزيك إلى بعض مؤسسات الدولة الألمانية، حيث يتم تناوب العمل بين الموظفين المسلمين والمسيحين في عيد الفطر وعيد الميلاد.

أيام العطل هي شأن الولايات

في بعض الولايات هناك بالفعل بعض الأمثلة على قواعد منصوص عليها قانونياً للعطل الإسلامية. فبعض الولايات مثل برلين وهامبورغ وبريمن، تعتبر أن من حق المسلمين التغيب عن المدرسة أو العمل مع حلول الأعياد الإسلامية، كما استحدثت هذه الولايات بعض التغييرات على سير العمل لموظفيها المسلمين في رمضان.

قواعد العطل في ألمانيا هي مسألة تقررها الولايات، وهناك تسعة أيام ثابتة قانونياً كأيام عطل في جميع أنحاء ألمانيا. ويعتبر يوم الوحدة الألمانية (3 تشرين الأول/أكتوبر) يوم العطلة الاتحادي الوحيد. واقتراح دي ميزيير ليس الأول فيما يتعلق بهذا الموضوع. فقد دعا لذلك المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا عام 2013، وتلته جمعية الجالية التركية عام 2014.