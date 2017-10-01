أطفالٌ ضحايا قصف الميليشيات الإيرانية على ريف حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

قُتل أطفال وأٌصيب آخرون، اليوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر)، نتيجة القصف المدفعي والصاروخي للميليشيات الإيرانية، الذي استهدف منازلاً للمدنيين في قرية كوسنيا بريف حلب الجنوبي.

وقال الناشط الإعلامي “فواز جويد” مدير “المكتب الإعلامي في بلدة الزربة” جنوب حلب، إن “الميليشيات الإيرانية أطلقت أكثر من عشر قذائف مدفعية وصواريخ، من مواقعها في قرية ذاذين الواقعة جنوب بلدة الحاضر”، مؤكداً أن “القذائف سقطت على منازلٍ للمدنيين في قرية كوسنيا بريف حلب”.

وأكد “فواز جويد” لـ (كلنا شركاء) أن “القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف القرية، تسبب بمقتل الطفلة هلا نافع الهويس 12 عاماً، وإصابة شقيقتها ووالدتها، بالإضافة لمقتل الطفلة هناء عادل المطلق البالغة من العمر ثلاث سنوات، وهي نازحة من بلدة العيس”، مشيراً إلى إصابة والدة الطفلة هناء بجروح خطيرة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع دخول القوات التركية وانتشارها على خطوط التماس مع وحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الغربي، لمراقبة وقف إطلاق النار، بموجب اتفاقية تخفيض التصعيد المبرمة بين روسيا وتركيا.

وفي سياقٍ متصل، تعرضت مدينة عندان في ريف حلب الشمالي أمس الخميس، للقصف بأكثر من 30 قذيفة مدفعية، من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني المتمركزة في مدينتي نبل والزهراء، ما أدى لأضرار مادية في المدرسة الإعدادية ومسجد “أبو بكر الصديق” في الحي الشرقي للمدينة.

كما سقطت عدة قذائف هاون على مدينة حريتان وبلدة حيان شمال حلب، مصدرها قوات النظام في بلدة باشكوي، ما أدى لأضرار مادية في ممتلكات المدنيين، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.