حراكٌ عسكريٌ جديدٌ في درعا على صعيد التنظيم

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

تم الاتفاق يوم الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر، على بدء العمل من أجل إنشاء قيادةٍ عسكريةٍ مشتركةٍ للجنوب السوري، وذلك عقب اجتماعٍ ضم ممثلين من أغلب كتائب الثوار في محافظة درعا والفعاليات الثورية في المحافظة.

ويأتي هذا الاتفاق استكمالاً لسلسلةٍ من التحولات العسكرية التي شهدتها محافظة درعا منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي.

القيادة الجديدة

مصدر خاص قال لـ (كلنا شركاء) إن اجتماع مدينة (بصر الشام) يوم الخميس الماضي كان له طابع خاص، كونه كان الأوسع للفعاليات الثورية في محافظة درعا خلال الأشهر الماضية، وضم شرائح واسعة من الفعاليات العسكرية والمدنية في المحافظة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أبرز ما ميز هذا الاجتماع هو حضور قادة الصف الأول في الكتائب (الإسلامية) العاملة في محافظة درعا، ومنها (جند الملاحم ـ جيش الإسلام ـ أحرار الشام)، بالإضافة لقادة كل من (فرقة شباب السنة ـ ألوية العمري ـ ألوية مجاهدي حوران ـ فرقة عمود حوران ـ فرقة 18 آذار ـ فرقة أسود السنة ـ الجبهة الوطنية لتحرير سوريا).

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع انتهى باختيار مجموعة من الشخصيات العسكرية مهمتها اختيار قيادة عسكرية جديدة، تمثل الجنوب السوري، من الفصائل التي حضرت الاجتماع.

خطوات سابقة

وقال القيادي في كتائب الثوار (أحمد الزعبي) لـ (كلنا شركاء)، إن كتائب الثوار في محافظة درعا، تشهد حراكاً تنظيمياً منذ شهر تموز/يوليو الماضي، وكانت بداية هذا الحراك باندماج قرابة الـ 50 من كتائب الثوار تحت مظلة (الجبهة الوطنية لتحرير سوريا).

وأضاف الزعبي أن عملية الاندماج هذه سهلت مهمة التواصل بين كتائب الثوار، فكان لها الأثر الأكبر في تقليل عدد الكتائب التي كانت تتجاوز الـ 100 كتيبة، وهذا ما سهل عملية التواصل بين قادة الثوار في درعا.

تأثر باقي الفعاليات

وأكد الناشط أحمد المصري أن نتائج اجتماع مدينة (بصرى الشام) لم تنحصر على المستوى العسكري واختيار قيادة عسكرية جديدة لكتائب الثوار العاملة في محافظة درعا، بل إن نتائجه تجاوزت ذلك لتطال المؤسسات الثورية العمالة في المحافظة.

وأضاف المصري في حديث لـ (كلنا شركاء) أن من بين هذه النتائج كان إنشاء لجنة من الفعاليات العسكرية والمدنية الثورية في درعا، مهمتها إعادة هيكلة محكمة (دار العدل) والتي تُعتبر الجهة القضائية الوحيدة في الجنوب السوري.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة المحكمة تُعتبر مطلباً شعبياً، ولاسيما أن عمل المحكمة شهد حالة من الترهل خلال الأشهر الماضية، في ظل حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المناطق المحررة في محافظة درعا.