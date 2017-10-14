ناشطون يعقدون مؤتمر (هجرة الشباب في زمن الحرب السورية) شمال إدلب

خالد عبد الرحمن: كلنا شركاء

عقد ناشطون في الشمال السوري يوم الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر، مؤتمراً تحت عنوان (هجرة الشباب في زمن الحرب السورية)، في بلدة كللي شمالي إدلب.

تم من خلال المؤتمر إطلاق بحث الهجرة الذي تم إجراؤه في المحافظة سابقاً من قبل شبكة “أمان سوريا” بالتعاون مع شركاء محليين، ونقاش مخرجات البحث مع المجتمع المحلي والخروج بجملة من الأفكار والحلول من وجهة نظرهم.

وضماناً لفاعلية المؤتمر في الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق، ارتأت شبكة “أمان” التركيز على محافظة واحدة وتناولها بكثير من التحليل والتفسير، ونظراً للاعتبارات العديدة التي تتمتع فيها محافظة إدلب فقد تم اتخاذها كمحور أساسي في فهم ظاهرة هجرة الشباب في زمن الحرب السورية.

“عبد الرزاق الحسن” منسق شبكة “أمان سوريا” في محافظة إدلب قال: “إن المؤتمر اليوم جاء كخطوة متقدمة من حملة (منقدر نضل هون) التي عملت عليها الشبكة بالتعاون مع منظمات وجمعيات محلية لمناهضة ظاهرة الهجرة عبر تشجيع الشباب للبقاء في بلدهم وخدمة مجتمعاتهم التي تعاني من نزيف في فئة الشباب الفاعلين”.

وأضاف “الحسن” في تصريح لـ (كلنا شركاء) أن المؤتمر الحالي يأتي ضمن برنامج يُقسم إلى ثلاثة مراحل، كان أولها المؤتمر الذي عُقد في بلدة كللي وحضرته بعض فعاليات المجتمع المدني والمحلي في محافظات حماة وإدلب وحلب، أفضلاً عن الخروج بعدة مقترحات وتوصيات للخروج بها في سبيل نجاح مقررات البحث.

وأردف “الحسن” أن الجزء الثاني من البرنامج هو عبارة عن ورشة عمل لمدة يومين، وتضم أكاديميين وباحثين وذوي خبرة واهتمام بالظاهرة، بالإضافة إلى فاعلين من المجتمع المحلي، يناقشون الظاهرة من محاور متعددة هادفين بذلك إلى توصيف ما يحدث ومحاولة وضع توصيات وحلول واقعية.

وأكد منسق شبكة “أمان” أنه سيتم إطلاق بحث ميداني في الجزء الثالث من البرنامج أجرته الشبكة في محافظة إدلب، في فترات سابقة، ومشاركة نتائجه ومخرجات ورشة عمل اسطنبول، وأيضاً مخرجات مؤتمر إدلب في الداخل مع فاعلين محليين ودوليين.

وأشار “الحسن” إلى أن مؤتمر كللي حضره ممثلون عن الحكومة السورية المؤقتة والهيئة السياسية في محافظتي إدلب وحلب ومجالس محافظتي حماة وإدلب، بالإضافة إلى الشركاء المحليين ومؤسسات وسلطات محلية في محافظة إدلب وجهات حقوقية وإعلامية.

وختم “الحسن” تصريح لـ (كلنا شركاء) بأن مؤتمر كللي خلص إلى الوصول لعدة توصيات خرج بها الحضور من شأنها دعم نتائج البحث الميداني وتقديمها لمؤتمر اسطنبول الذي سيحضره ممثلون عن حكومات صديقة للشعب السوري وممثلون عن منظمات دولية مهتمة بالشأن السوري ومناهضة الهجرة.

وكان أطلق ناشطون في محافظة إدلب وريف حماة في بداية عام 2016 حملة توعوية بعنوان “منقدر نضل هون”، هدفت إلى مكافحة أمواج الهجرة إلى أوربا وحث المجتمع وخاصة الشباب على ضرورة البقاء في الوطن. ولاقت الحملة حينها انتشاراً واسعاً في العديد من المناطق المحررة.