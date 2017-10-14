أهالي حلب الشرقية يردّون على محافظهم: لم نشمّ رائحة المازوت

زياد عدوان: كلنا شركاء

طالب موالو النظام في مدينة حلب بتسريع توزيع مادة المازوت المنزلي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن محافظ حلب “حسين دياب” مطلع الشهر الجاري عن توزيع نحو سبعة ملايين وسبعمائة ألف ليتر من مادة المازوت المنزلي.

وكشف المحافظ في حكومة النظام أن ستمائة ألف ليتر تم توزيعها على ذوي قتلى النظام وميليشياته، مبيناً أن كل الجهود المبذولة من تسريع عملية توزيع المازوت على العائلات في مدينة حلب.

ولكن مدينة حلب تعيش منذ بداية الشهر الجاري انخفاضاً في درجات الحرارة، بالإضافة لأجواء باردة ليلاً، فلجأ الأهالي لاستعمال الأغطية والحرامات بسبب البرد الذي اجتاح المدينة والذي يبدأ عند ساعات المساء وحتى ساعات الفجر التي تنخفض فيها درجات الحرارة لأقل من عشرين درجة مئوية.

ولم يستلم معظم المدنيين في مدينة حلب مادة المازوت المنزلي المخصصة لهم، بالرغم من كشف محافظ حلب أنه تم توزيع أكثر من سبع ملايين ليتر مازوت.

وحتى الآن لم يتم توزيع مادة المازوت المنزلي المخصصة للمدنيين إلا على ذوي قتلى النظام وميليشياته الذين يحتكرون معظم الميزات التي يُحرم منها سكان المدينة الذين فضلوا البقاء على الخروج من مناطق سيطرة النظام وميليشياته.

وبالرغم من الفرص التي حصلوا عليها للخروج من مدينة حلب، إلا أن كثير من سكان المدينة لم يغادروا نتيجة أوضاعهم المعيشية الصعبة، ورغم ذلك فمعظم أحياء حلب الغربية لم تستلم حصتها من المازوت المنزلي، فيما لا تزال الأحياء الشرقية محرومة من كل مقومات الحياة.

ويرى سكان الأحياء الشرقية في حلب أن فرص حصولهم على مادة المازوت ربما تكون ضعيفة جداً وخصوصاً أن أحياءهم مازالت محرومة من الكهرباء والماء وحتى أبسط المتطلبات الأساسية.

ومع اقتراب فصل الشتاء الذي يبدو أنه سيكون من أقسى فصول الشتاء التي تمر على المدنيين خلال سنوات الثورة السورية، يتخوف معظم المدنيين في مدينة حلب من عدم قدرتهم على تأمين المازوت المنزلي للتدفئة أو حتى شراء الحطب الذي بدأت أسعاره ترتفع في الأحياء الشرقية، والتي لم يشم المدنيون فيها رائحة المازوت الذي يبدو أنهم سيحرمون منه.

وبلغ سعر الكيلو الواحد من الخشب المخصص للتدفئة خلال الأيام القليلة الماضية نحو 75 ليرة سورية، وتبلغ تكلفة التدفئة خلال فصل الشتاء الحالي نحو ستمائة دولار خلال أشهر فصل الشتاء، وهو الحد الأدنى لعائلة لا يتجاوز عدد أفرادها أربعة أشخاص.