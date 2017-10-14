(مفاتيح) منحةٌ تدريبيةٌ متكاملةٌ في تركيا تُطلقها (البوصلة للتدريب والإبداع)

وليد غانم: كلنا شركاء

أطلقت مؤسسة “البوصلة للتدريب والإبداع”، إحدى مؤسسات المنتدى السوري، بالشراكة مع “ثقة” للاستشارات والتطوير، مبادرة تدريبية متكاملة بعنوان مفاتيح “KEYS” في تركيا، وهي مبادرة مجتمعية شبابية، أولى مخرجاتها برنامج تدريبي متكامل “يٌقدم لأول مرة”، يهدف إلى إعداد كوادر إدارية جاهزة للعمل ضمن القطاع الإنساني من خلال خضوعها للدورات التدريبة في أساسيات العمل الإنساني، وإدارة المشاريع التنموية، والإدارة عن بعد، وجمع البيانات، والمراقبة والتقييم، وحزمة الأوفيس، واللغة الإنكليزية للمنظمات.

وقال “غسان هيتو” الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري: “سُميت المبادرة بـ (مفاتيح) لأنها تهدف إلى منح الشباب السوري في تركيا المفتاح اللازم لفتح الأبواب التي باتت مغلقة بوجه أغلب الشباب ليتمكن من الدخول إلى سوق العمل ضمن القطاع الإنساني”.

وأضاف “هيتو”: “إن ما يميز هذه المبادرة أنها ستكون متكاملة عبر سبع دورات تُعطى من قبل مدربين خبراء في القطاع الإنساني، كما سيتم انتقاء الأشخاص الأكفأ والأكثر رغبة وإصراراً على تطوير أنفسهم، حيث سيتم إجراء اختبارات للمتدربين خلال وفي نهاية البرنامج التدريبي، وثم سيتم منح شهادات تميز وإتقان في نهاية التدريب”.

وأكد “هيتو” في تصريحه أنه من الممكن تقديم فرصة تدريب عملية في بعض المنظمات بعد انتهاء التدريب، منوهاً إلى أنه سيتم ترشيح المتدربين لفرص عمل ضمن القطاع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري أن البرنامج يتضمن مجموعة من الدورات التدريبة الهامة، ويقدم منحة تدريبية مغطاة بالكامل للشباب الذين سيتم اختيارهم وفق شروط معينة، ومناهج تدريبية متطورة، وتدريب عملي بعد البرنامج التدريبي، يقدمه مدربون متميزون، مع متابعة فعالة.

وقال “رامز عبد الله” مدير مؤسسة البوصلة للتدريب والإبداع: “ستكون بداية المبادرة في مرحلة المقابلات والانتقاء للمتدربين، ومع بدء البرامج التدريبية سيكون هناك مقابلات بين المدربين والمتدربين ومطلقي المبادرة، فالمدربون الآن جاهزون لإعطاء المادة العلمية والتدريبات العملية للمتدربين، وسنقوم بعملية قياس لمدى الاستجابة والتفاعل”.

وأضاف “عبد الله”: “تُعتبر مشكلة نقص الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة أحد أهم التحديات التي تواجه السوريين في ظل الظروف التي يعيشونها حالياً، لذلك كان لابد من مفاتيح لتأهيل الشباب السوري للدخول في سوق العمل ضمن المنظمات والمؤسسات العاملة في القطاع الإنساني”.

المنتدى السوري منظمة غير ربحية مسجلة في تركيا، وله شراكات مع ممثلين عنه في النمسا والولايات المتحدة الأمريكية، بدأ عمله في 2011، ويضم المنتدى السوري 6 مؤسسات متخصصة، إضافة لفريق عمل يضم حوالي ألف موظف، وتتمحور رؤية المنتدى السوري حول تمكين المجتمع السوري لبناء مستقبله، على الصعد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وفق رؤية معاصرة، متسقة مع ثقافة سوريا وخلفيتها الحضارية.

وتكمن مهمة المنتدى السوري في خدمة القضية السورية في مجالات الحياة كافة، وتمكين أهلها من تجاوز التحديات، تمهيداً لبناء مجتمع العدل والكرامة القائم على القدرات الذاتية.

وحرص “البوصلة للتدريب والإبداع” في العام 2016 على الوصول إلى أكبر شريحة من الراغبين في الحصول على التدريب وبشكل يشجع على المشاركة المجتمعية من خلال برامجها في إدارة المشاريع التنموية، وبناء قدرات المجالس المحلية، وبرامج التدريب القانونية، بالإضافة إلى برامج تطوير المدرسين وغيرها.

وبلغ عدد المتدربين 3,071، وبلغ عدد التدريبات النوعية مع المنظمات الدولية 10. بواقع 1,505 ساعة تدريبية، وتعمل البوصلة في 2017 على تقديم برامج تدريبية طويلة الأمد مع العديد من المؤسسات المُختصة، والعمل على رفع سوية تقييم البرامج التدريبية على عدة مستويات.