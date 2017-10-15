مقاعد إسمنتية وأخرى من الحصير… معاناة أطفال إدلب في سبيل العلم

محمد كساح: كلنا شركاء

“هؤلاء الأطفال الذي يجلسون على الحصير هم أطفالنا، ويُفترض علينا جميعاً مساعدتهم”، تحدث “حسن قطيش” مدير المجمع التربوي لمدينة كفرنبل بريف إدلب، وهو يُشير إلى صور تُظهر أطفالاً في مدارس بلدتي كفروما وبسقلا بريف إدلب يجلسون على الحصير أو على مقاعد ليست إلا أحجاراً من الإسمنت عليها ألواحٌ خشبية.

بدا الأطفال غير مبالين للواقع المرير الذي تعيشه مدارسهم في ظل الحرب التي أكلت الأخضر واليابس في محافظة إدلب، وعلى مر السنوات مدارس كثيرة دُمرت بشكل كامل أو جزئي، كما فقدت مئات المدارس تجهيزاتها الضرورية مثل الأبواب والنوافذ والمقاعد الدراسية.

شرح المدرس “عبد الرحمن أسعد” لـ (كلنا شركاء) الوضع الدراسي في بلدة كفروما قائلاً: “البلدة فيها 6 مدارس إحداها خارجة عن الخدمة. توجد مدرسة يدعمها الائتلاف وأخرى تحصل على الدعم والتجهيزات من شخص مغترب، بينما تخلو المدارس الثلاث المتبقية من أي تجهيزات، حيث يجلس الطلاب على الحصير في أغلب الصفوف”.

يبلغ عدد طلاب هذه المدارس وفقاً لـ “أسعد” 600 طالب، وأغلب الصفوف تضم عدداً لا يقل عن 45 طالباً تكدسوا في حجرة واحدة، وأشار “أسعد” إلى وجود طابق كامل في إحدى المدارس بحاجة لنوافذ ومقاعد وأبواب.

بالنسبة لرواتب المدرسين، أفاد المدرس “عبد الرحمن الأسعد” إلى أنه يتم الحصول عليها عبر جمع التبرعات من أهالي البلدة.

من جانبه، ألمح “عبد الكريم الحسين” وهو مدرس في بلدة كفروما، إلى النقص الكبير في المقاعد إضافة لحاجة بعض الصفوف إلى نوافذ وأبواب.

وقال “الحسين” في حديث لـ (كلنا شركاء): “لدينا نقص كبير في الكوادر وبعض التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية”، وأضف “نحن مقبلون على فصل الشتاء. المدارس بحاجة إلى المازوت من أجل التدفئة”.

ووفقاً لـ “الحسين” المجمع التربوي في كفرنبل لم يُقصّر، فهو يرسل مدرسين متطوعين لسد النقص فيما يخدم العملية التعليمية.

في بلدة بسقلا يُعتبر الوضع مماثلاً للوضع السيء في كفروما. مدير المجمع التربوي في كفرنبل “حسن قطيش” قال إنهم يعملون ضمن إمكانيات بسيطة لتأمين متطلبات مدارس كفروما وبسقلا.

لكن “قطيش” أكد أن إمكانيات التجمع التربوي ضعيفة، مضيفاً “نعمل بجهد كبير. في الفترة الماضية تابعت موضوع مدارس كفروما حيث تجولت في مناطق كثيرة حتى استطعت تأمين 100 مقعد دراسي لمدارس المنطقة”.

وتابع “تواصلنا مع أكثر من جهة لتأمين مقاعد جديدة أو تصليحها وننتظر الرد”.

ولفت “قطيش” إلى وجود نقص حاد بالمقاعد في أكثر من قرية في المنطقة. وقال “عالجنا بعض النقص في كفروما وكفرنبل بمساعدة التربية وحالياً سنؤمن بعض الهياكل الحديدية وهم يملكون بعض الخشب!!”.