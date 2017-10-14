النقيب رشيد حوراني: مدينة القريتين ورسائل أطراف الصراع

كلنا شركاء: النقيب رشيد حوراني- العدية

تعكس تقلبات المسارات الميدانية على الساحة السورية بعد دخول عدد من القوى الإقليمية والدولية إلى جانب كل من الثورة والنظام حدة الصراعات السياسية بين تلك القوى غير آبهة بالأزمات الإنسانية التي تخلفها إلا ما رحم ربي، حتى تحولت كل بلدة من سورية إلى نقطة استراتيجية تؤهل من يسيطر عليها لمرحلة أو دور متقدم .



في الثلاثين من شهر أيلول لعام2017م سيطر تنظيم الدولة الإسلامية “IS” على مدينة القريتين التي تقع على أطراف البادية في ريف حمص الجنوبي الشرقي، وتبعد تحو 85 كم عن مركز محافظة حمص، و على بعد 120 كيلومتراً شمال شرقي دمشق، وقرابة 135 كم من مناطق سيطرة التنظيم المذكور في دير الزور، وتتميز بموقعها الاستراتيجي، وقربها من مناجم الفوسفات الثروة المهمة اقتصاديا، و قربها من مستودعات السلاح في مهين، إضافةً إلى اعتبارهاً ممرّاً بين ريف حمص وجبال القلمون في ريف دمشق.ومن الناحية الديموغرافية بلغ تعداد سكانها في 2008 ما يقارب 35،000 نسمة وفيها سبع جوامع وكنيستان إحداهما للكاثوليك والأخرى للسريان، إلا أن سيطرة التنظيم “المتطرف” عليها مؤخرا ، آثار تساؤلات عدة حول سيطرته على المدينة و طرد قوات الجيش السوري التابع لنظام الأسد منها ، وسط مصير مجهول لأكثر من 15 ألف مدني علِقوا في المدينة يحمل رسائل ذات أوجه متعددة تخدم كل طرف من أطراف الصراع على الساحة السورية يمكن ايجازها بما يلي:

1 – بناء على المسافة التي تفصل التنظيم في مدينة دير الزور التي تبلغ 135كم يطرح السؤال التالي نفسه: كيف قطع التنظيم هذه المسافة دون أن يتعقبه سلاح الجو التابع لنظام الأسد وحلفائه الروس إضافة لطائرات التحالف الدولي، قد يكون التحالف غض الطرف عنه رغبة منه في تشتيت قوات التنظيم نظرا للشراسة التي يبديها في القتال في المنطقة الشرقية (دير الزور – الرقة) ، وما يدلل على ذلك ما صرح به متحدث باسم التحالف الأمريكي يوم الأربعاء، 11 تشرين الأول- 2017 : أن من المتوقع أن يدافع مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية عن مدينة الرقة السورية حتى الموت. كما اعتبر المتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري، أليكسندر إيفانوف، أن “هجمات التنظيم الارتدادية ضد قوات نظام الأسد مثيرة للريبة”، حيث فقد التنظيم المتشدد التوازن بشكل كامل في الآونة الأخيرة، لكنه الآن يستعيد توازنه بشكل سريع بعد تدخل واشنطن عبر (قوات سورية الديمقراطية)، شمال دير الزور ووضعها لقيود حالت دون استكمال القضاء على التنظيم المتشدد بشكل كامل، أن “هذا الهجوم لم يكن ليحدث لولا التدخل الأميركي شمال دير الزور والذي كان بمثابة إنقاذ للتنظيم الإرهابي الدولي من الفناء في لحظاته الأخيرة”.

2 – بالنسبة لروسيا: قد تكون أيضا روسيا غضت نظرها للضغط على نظام الأسد كي يعدل موقفه من الإدارات الكردية، ويدلل على هذا الطرح أن موسكو أبلغت لدى لقائها قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سيبان حمو الأسبوع الماضي، أنها ترى مستقبل سوريا اتحادياً مشابهاً لـ«روسيا الاتحادية»

3 – النظام السوري: يستخدم النظام السوري تقدم التنظيم بطريقة تدل على انتهازية ودناءة مع مواليه ومؤيديه عبر تهديدهم باقتراب التنظيم من أماكن انتشارهم وسكنهم ما يدفعهم للالتحاق بصفوفه بعد عزوفهم عن ذلك، وما يدل على نقص العنصر البشري لديه ، سوقه لعناصر الشرطة وقوى الأمن الداخلي للاشتراك في معاركه هناك ضد التنظيم كما يستخدمه للاستهلاك الاعلامي والترويج لنفسه على أنه محارب للإرهاب، أما إيران يبدو حتى الآن أنها تغيب بميليشياتها عن الوضع الجديد ، ربما لكونها لم تعد ترغب بخوض معارك ترهقها ماديا وبشريا و قد لا تجني ثمارها بوجود لاعبين كبار كالروس والأمريكيين.