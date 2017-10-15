سعر (المتة) وعلاقته بأعداد قتلى النظام في الساحل

إياس العمر: كلنا شركاء

تزايد عدد القتلى من ضباط وعناصر قوات النظام في الأيام الماضية بشكلٍ ملحوظ، فقد تجاوز عددهم منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري الـ 150 قتيلاً معظمهم من مدن وبلدات الساحل، بينهم ثلاثة من أبرز القادة الميدانيين، وهم (العميد أسامة عباس ـ العميد شمعون سليمان ـ المقدم مازن محمد).

ولم تقف حكومة النظام مكتوفة الأيدي إزاء نكبات الأهالي اليومية في الساحل، فسارعت إلى اتخاذ خطوات فعلية تجاه أنبائه، فأعلنت وزارة (التجارة الداخلية) في حكومة النظام عن تخفيض سعر (المتة) والتي تعتبر المشروب الأول لأهالي الساحل، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال الأسابيع الماضية.

وأصدرت الوزارة تعميماً جاء فيه: “تنفيذاً لقرارنا رقم 813 – 814 تاريخ 10/4/2016، وإشارة إلى التجارب العملية التي تمت من قبل وزارتنا وإلى البيانات الجمركية المقدمة إلى وزارتنا من منتجي مادة المتة بكافة أصنافها، وبعد الاطلاع على واقع المعامل المنتجة ودراسة تكاليف الإنتاج نعلمكم أن الأسعار تترتب على الواقع التالي: سعر عبوة المتة سعة 200 غ بـ 250 ليرة سورية، وسعة 250 غ بـ 290 ليرة سورية”، وذلك بعد أن تم تخفيض ثمن العبوة نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي من 450 ليرة سورية إلى 425.

وأثار قرار وزارة حماية المستهلك في حكومة النظام أثار موجة واسعة من السخرية في الشارع السوري.

فيصل مسالمة، وهو تاجر من محافظة درعا، قال إنه من غير المفهوم قيام الوزارة بكل هذه الإجراءات والدراسات المعمقة بخصوص مادة (المتة) وتخفيض ثمنها 40 في المئة، بينما يتم تجاهل أسعار السلع الأساسية في الأسواق السورية.

وأضاف مسالمة في حديث لـ (كلنا شركاء) أن مادة (المتة) في نهاية المطاف هي عبارة عن مادة مستوردة وحالها حال باقي المواد، فأي انخفاض في تسعيرتها يجب أن يشمل باقي المواد، ومنها (الشاي ـ القهوة)، إضافة لباقي المواد الغذائية المستوردة من الخارج، فلو كانت (المتة) منتجاً محلياً فمن الممكن تفهم هذا التعميم المنفرد، وكأن الشعب السوري يعيش على (المتة).

وأشار إلى أن مادة (المتة) تُستهلك في أماكن محددة من سوريا، ولا يمكن أن يتم مقارنتها بـ (الشاي) أو (القهوة) وهي المشروبات الأولى لعموم السوريين.

ومن جهته، قال الناشط سامي الأحمد لـ (كلنا شركاء)، إن أسعار (المتة) خلال الأشهر الماضية تحولت لمؤشر هام على الساحة السورية، وأي مطّلع يتمكن من الربط بين سعر (المتة) وعداد القتلى في الساحل، فكلما زاد عداد القتلى كلما انخفض ثمن عبوة (المتة).

وأضاف أن هذه الإجراءات تُعتبر جوائز ترضية من النظام للشارع الموالي، ولاسيما (المتة)، فقد كانت الهدية المفضلة لمسؤولي النظام عند زيارة أسر القتلى من قواته في الساحل.