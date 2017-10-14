مؤشراتٌ على إتمام صفقة في الرقة و(قسد) على وشك إعلان (انتصارها)

سعيد جودت: كلنا شركاء

قال ناشطو حملة الرقة تذبح بصمت إن حافلاتٍ وشاحناتٍ عبرت يوم أمس الجمعة، عبرت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وصولاً إلى الرقة.

وأكد ناشطو الحملة دخول 12 حافلة (بولمان) أمس إلى حي حاوي الهوى غرب مركز مدينة الرقة، قبل أن تصل عشرات الشاحنات من ريف الرقة الغربي إلى المدينة.

وكشفت الحملة قبل أيام عن استعداداتٍ لعقد صفقة بين التنظيم من جهة وقوات قسد من جهة أخرى برعاية عشائرية، كما حصل سابقاً في كل من الطبقة والمنصورة والكرامة، والتي تم إخراج داعش منها بصفقات غير معلنة رسمياً.

وكان الشخص المسؤول عن التفاوض الجاري هو المحامي “إبراهيم السلامة” من ريف الرقة الغربي، والمسؤول سابقاً عن الصفقات التي جرت في الطبقة والمنصورة، ويعتبر ثقة لكلا الطرفين، وتربطه صلة قربة مع المدعو “أبو صهيب” أحد شرعيي تنظيم داعش في الطبقة سابقاً وزوج أخته، بحسب المصدر.

وجرت المفاوضات كما أكدت، “الرقة تذبح بصمت”، في بلدة عين عيسى مركز عمليات قوات التحالف ومليشيا قسد، شمال الرقة، بحضور كل من، المدعو “قهرمان” القائد العسكري لمعركة الرقة لقوات قسد، والجنرال “مظلوم” قائد مليشيا قسد في الرقة، رئيس الاستخبارات في مليشيا وحدات حماية الشعب YPG، وعدد من مشايخ العشائر منهم “دهام الجربا”، وتركزت المفاوضات عن آلية انسحاب التنظيم وتسليم عناصره أنفسهم، وتسهيل طريق من يود الخروج من المدينة.

* اليوم أو غداً

في الأثناء، قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم السبت إن القوات التي تقاتل تنظيم داعش في الرقة توشك على “إلحاق الهزيمة به وإن إعلان تحرير المدينة من المتشددين ربما يكون يوم السبت أو الأحد.”

وقال نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب لوكالة “رويترز” إن ”المعارك مستمرة في مدينة الرقة، وداعش على وشك الانتهاء. ربما يكون تحرير الرقة بشكل عام اليوم أو غدا“.

واختلفت الأيام القليلة الماضية عن سابقتها بانخفاضٍ كبيرٍ في وتيرة الغارات الجوية وعدم إعلان (قسد) عن أي تقدم على الأرض، فمنذ الخامس من الشهر الجاري لم تعلن (قسد) عن أي تقدم على عكس الفترة السابقة التي كانت تشهد تقدماً واسعاً لـ (قسد) في أحياء الرقة.