سي إن إن: إدارة ترامب صنّفت الحرس الإيراني منظمةً إرهابيةً

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نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مصدر مسؤول بإدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الأخيرة صنفت الحرس الثوري الإيراني كـ”منظمة إرهابية”، وذلك بالتزامن مع إعلان ترامب استراتيجيته الجديدة تجاه إيران والاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح المصدر أن إدارة ترامب فعلت ذلك باستخدام صلاحيات وزارة الخزانة الأمريكية وليس عبر صلاحيات وزارة الخارجية. وتقنيا يعني ذلك أن الحرس الثوري لم يُصنف كـ”منظمة إرهابية أجنبية” وهو مصطلح وزارة الخارجية ولكن جرى تصنيفه كـ”منظمة إرهابية” من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، في خطاب إعلانه عن استراتيجيته، أنها تهدف إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي ودعم الإرهاب وزعزعة الشرق الأوسط. وقال ترامب إن “استراتيجيتنا تبدأ بفرض عقوبات مشددة ضد الحرس الثوري الإيراني”. وأضاف أنه لن يصدق على الاتفاق النووي الإيراني وعلى الكونغرس دراسته ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على طهران علقت بموجب الاتفاق.

في المقابل، حذرت إيران الولايات المتحدة الأمريكية من الإقدام على تصنيف قوات الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة “إعلان حرب”.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي إن أي تحرك من الولايات المتحدة لتصنيف قوات حرس الثورة الإيرانية “منظمة إرهابية” سوف “يعادل إعلان الحرب”.

ونقلت وكالة “تسنيم” تصريحات عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، هدد فيها بأنه إذا أقدمت أمريكا على تصنيف الحرس الثوري “منظمة إرهابية” فإن إيران ستعامل الجيش الأمريكي حول العالم وخاصة في الشرق الأوسط كمنظمة إرهابية مثل “داعش”.

كما لوح رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الجمعة، بأن إيران قد تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق.