المعارضة الإيرانية ترحّب بسياسة واشنطن تجاه نظام (الملالي)

وليد غانم: كلنا شركاء

رحبت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالسياسة الأمريكية الجديدة التي “تدين الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الحرس” في إيران و “منع النظام الإيراني وخاصة قوات الحرس من تمويل الأعمال التخريبية ومنع نشاطات قوات الحرس التي تنهب ثروات الشعب الإيراني”.

وقالت المعارضة الإيرانية في بيانٍ وزعته عبر البريد الالكتروني إن رجوي أكدت أن هذا النظام تحت قيادة خامنئي ”يقمع ابناء الشعب ويسحق حقوقهم” و”يصدّر العنف إلى جيرانه ويزعزع استقرارها ويراعي الارهاب في الخارج” بعد الاعتراف بعدم شرعية النظام الإيراني.

وخلال خطابه وصف الرئيس الامريكي الشعب الإيراني بأنه ”ضحايا للنظام بأطول فترة” مضيفا ”أن قوات الحرس هي قوة ارهابية فاسدة وعبارة عن ميليشيا شخصية للولي الفقيه. ان هذه القوات استولت على الجزء الملفت للنظر من الاقتصاد الإيراني وباتت تصرف عائدات الوقف الديني لتمويل الحروب والإرهاب في الخارج. فان ذلك يشمل تسليح الدكتاتور السوري وتزويد عملائها وشركائها بالصواريخ والأسلحة من أجل استهداف المواطنين المدنيين في المنطقة”.

واضافت رجوي ان السياسة التي انتهجتها الادارات الأميركية السابقة وكانت تتضمن غمض العين عل الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران والاحتلالات الدامية التي أدارها “الملالي” في المنطقة وتقديم تنازلات كبيرة لهم في الاتفاق النووي، كلها كانت كارثية حيث دفع ثمنها غاليا الشعب الإيراني وشعوب المنطقة حيث كان أكثر الجوانب الهدامة لهذه السياسة ما تعلق بالمقاومة العادلة للشعب الإيراني وإدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب لمدة 15 عاما. ورافقت ذلك عمليات القصف الجوي التي طالت معسكرات المقاومة الواقعة بقرب الحدود الإيرانية داخل الأراضي العراقية وكذلك خرق الاتفاقيات بينها وبين مجاهدي أشرف وليبرتي، واللا مبالاة حيال ارتكاب المجازر بحقهم ومصادرة 600 مليون دولار من ممتلكات وأموالهم من قبل الحكومة العراقية وهي الحالة التي استمرت حتى الآن. في وقت كانت فيه المقاومة الإيرانية قد كشفت عن البرنامج النووي التسليحي ومواقع نظام الملالي السرية لأسلحة الدمارالشامل في اب 2002.

كما رحبت السيدة رجوي بتصنيف قوات الحرس باعتبارها كيانا إرهابيًا كضرورة لا مناص منها من أجل ستباب السلام والأمن الاقليمي والدولي وقالت: كان يجب ان يتم هذا التصنيف قبل عقدين من الزمن وعند ذاك كانت ظروف المنطقة وبلدانها كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان تختلف بصورة نوعية مما هو الآن. ان الشعب الإيراني يكره قوات الحرس حيث ان المواطنين المحتجين داخل إيران اعربوا عن رفضهم لتدخلاتها العدوانية في الخارج خلال مظاهراتهم وهتافاتهم ضد الولي الفقيه للرجعيين وهم يرددون “اترك سوريا، فكّر بحالنا”.

وشدد البيان على أن قوات الحرس الثوري هي الاداة الرئيسية الحاسمة “لممارسة القمع في إيران، ونشر الإرهاب في ارجاء العالم وكذلك تأجيج الحروب والاقتتال في المنطقة”، وكذلك لحصول نظام الملالي على الأسلحة النووية وزيادة انتاج الصواريخ البالستية. فلذلك فان جميع المنتسبين والأجهزة والشركات التابعة لها او متعاونة معها يجب ان تخضع للعقوبات فورا ودون اي تحفظ.

وذهبت المعارضة الإيرانية إلى أن السياسة الأمريكية الجديدة يجب أن تترجم على أرض الواقع بسلسلة من الإجراءات التنفيذية ومنها: إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه وخاصة مجزرة 30 ألف السجين السياسي عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي من أجل مثول قيادة النظام والمسؤولين عن الجرائم أمام العدالة، وقطع أذرع نظام الملالي في المنطقة وطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة من العراق وسوريا واليمن ولبنان وافغانستان وحظر النظام الإيراني من إرسال الأسلحة والقوات العسكرية إلى هذه البلدان.

وشددت على ضرورة منع نظام الملالي وخاصة قوات الحرس من إمكانية التعامل مع النظام المصرفي العالمي لدورهم في “رعاية الإرهاب العالمي”.