موالون يهدّدون بإبادة دارة عزّة بعد استقبالها الجيش التركي

زياد عدوان: كلنا شركاء

عبّر موالون للنظام في مدينة حلب عن غضبهم واستيائهم الشديدين بسبب استقبال أهالي بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي للجيش التركي بحفاوة، يوم أمس الجمعة.

ووصفت العديد من الصفحات الموالية للنظام أهالي بلدة دارة عزة بالخونة والعملاء لتركيا، وذلك بعد انتشار صور تظهر استقبال المدنيين في بلدة دارة عزة لآليات وعناصر الجيش التركي.

وتداولت العديد من الصفحات الموالية للنظام في مدينة صور أهالي بلدة دارة عزة وهم يستقبلون عناصر الجيش التركي والآليات العسكرية الثقيلة التي وصلت في الليلة السابقة، فيما عبّر العديد من المدنيين في مدينة حلب عن غضبهم واستيائهم، خصوصاً أن النظام لم يعلق على دخول الجيش التركي وعناصره إلى بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي.

في الأثناء، وجّه الإعلامي الموالي للنظام عامر دراو، تهديداً صريحاً بإبادة المدينة واصفاً أهلها بالقول “شعب منافق خاين هنن نفسن الفاسدين بالسلطة وهنن جيش حر وجبهة نصرة وداعش وهلا عملاء أتراك”.

ووصلت الآليات العسكرية التركية إلى بلدة دارة عزة في وقت متأخر من مساء الخميس، وباشرت بالتمركز ضمن نقاط مراقبة اتفاق خفض التوتر بين مناطق سيطرة كتائب الثوار من جهة وبين مناطق سيطرة مقاتلي ميليشيا قسد.

وخرجت مظاهرات كبيرة في بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي عقب صلاة الجمعة، رحبت بدخول الجيش التركي وإسقاط النظام.