جرحى معظمهم أطفال بقصف النظام على درعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

أصيب عدد من المدنيين معظمهم من الأطفال، اليوم السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر، باستهداف قوات النظام للأحياء المحررة من درعا البلد بقذائف الهاون، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الخروقات المسجلة من قبل قوات النظام في الأيام الأخيرة.

وقال الناشط هاني العمري لـ (كلنا شركاء) إن قوات النظام المتمركزة في حاجز (حميدة الطاهر) في حي (السحاري) بدرعا المحطة، استهدفت أحياء درعا البلد بقذائف الهاون مما أدى لإصابة عدد من الأطفال.

وأوضح العمري أن إجمالي عدد الخروقات المسجلة من قبل قوات النظام خلال الساعات الـ24 الماضية تجاوز 15 خرقاً، حيث استهدفت الأخيرة أحياء درعا البلد وبلدات (اللجاة) شمال درعا، بالإضافة لبلدة (زمرين) شمال درعا.

واستمرت قوات النظام للأسبوع الثاني على التوالي بإرسال تعزيزات عسكرية من مواقعها في الفرقة الخامسة والفرقة التاسعة إلى أحياء مدينة درعا، بالتزامن مع تكثيف جولات طيران الاستطلاع الذي لم يغادر سماء المنطقة.

وكان التطور الأهم في عمليات التصعيد العسكري من قبل قوات النظام بالأمس، حين حاولت اقتحام بلدات منطقة (اللجاة) شمال درعا في تطور هو الأول من نوعه منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي، في حين كانت خروقات النظام بالمرحلة السابقة تقتصر على استهداف المناطق الخارجة عن سيطرتها بالأسلحة الثقيلة.