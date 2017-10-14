التحالف: عناصر (داعش) السوريين خرجوا من الرقة والأجانب ممنوعون

سعيد جودت: كلنا شركاء

قالت وكالة فرانس برس اليوم السبت، إن التحالف الدولي ضدّ تنظيم “داعش” سيمنع عناصر داعش من الخروج من الرقة، فيما أكدت مصادر محلية أنّ نحو 100 من مقاتلي التنظيم السوريين غادروها بالفعل.

ونقلت وكالة رويترز عن الكولونيل رايان ديلون، المتحدث باسم التحالف إن نحو 100 مقاتل من التنظيم استسلموا في الرقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتم إخراجهم من المدينة.

واستدرك ديلون بالقول “ما زلنا نتوقع قتالاً صعباً في الأيام القادمة ولن نحدد توقيتا للموعد الذي نظن أن إلحاق الهزيمة التامة سيحدث فيه”.

في المقابل، أكد ناشطو حملة الرقة تذبح بصمت أن جميع عناصر “داعش” غادروا المدينة بالفعل، وحتى ظهر اليوم، لم يعد هناك اي مجموعة من اعضاء التنظيم من مدينة الرقة.

وقال ناشطو حملة الرقة تذبح بصمت إن حافلاتٍ وشاحناتٍ عبرت يوم أمس الجمعة، عبرت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وصولاً إلى الرقة.

وكشفت الحملة قبل أيام عن استعداداتٍ لعقد صفقة بين التنظيم من جهة وقوات قسد من جهة أخرى برعاية عشائرية، كما حصل سابقاً في كل من الطبقة والمنصورة والكرامة، والتي تم إخراج داعش منها بصفقات غير معلنة رسمياً.

وكان الشخص المسؤول عن التفاوض الجاري هو المحامي “إبراهيم السلامة” من ريف الرقة الغربي، والمسؤول سابقاً عن الصفقات التي جرت في الطبقة والمنصورة، ويعتبر ثقة لكلا الطرفين، وتربطه صلة قربة مع المدعو “أبو صهيب” أحد شرعيي تنظيم داعش في الطبقة سابقاً وزوج أخته، بحسب المصدر.

وجرت المفاوضات كما أكدت، “الرقة تذبح بصمت”، في بلدة عين عيسى مركز عمليات قوات التحالف ومليشيا قسد، شمال الرقة، بحضور كل من، المدعو “قهرمان” القائد العسكري لمعركة الرقة لقوات قسد، والجنرال “مظلوم” قائد مليشيا قسد في الرقة، رئيس الاستخبارات في مليشيا وحدات حماية الشعب YPG، وعدد من مشايخ العشائر منهم “دهام الجربا”، وتركزت المفاوضات عن آلية انسحاب التنظيم وتسليم عناصره أنفسهم، وتسهيل طريق من يود الخروج من المدينة.

في الأثناء، قالت وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) لـ “رويترز”، اليوم السبت، إن القوات التي تقاتل تنظيم داعش في الرقة توشك على “إلحاق الهزيمة به وإن إعلان تحرير المدينة من المتشددين ربما يكون يوم السبت أو الأحد.”