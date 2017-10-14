القبض على خلية اغتيالات تتبع النظام في القلمون

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن “جيش تحرير الشام” الذي يقاتل في منطقة القلمون الشرقي عن إلقائه القبض على مجموعةٍ تعمل كخلية اغتيالات في مناطق الثوار هناك، فيما قالت مصادر محلية أن مجموعة من كتائب الثوار سلمت نفسها للنظام بغية القتال في صفوفه.

وقال “الجيش” في بيان له إنه اعتقل أربعة عناصر من المجموعة وهم: “مصطفى زقرور وعطا شوك وغياث سعود وسامي رابعة”، وذلك بعد “المراقبة والتحري”.

وأضاف أن التحقيقات معهم أثبت تورطهم بالتخطيط لاغتيال “أبو عرب” القائد العسكري لـ “جيش تحرير الشام”، بتحريض من “أحمد الكيلاني” بناء على طلب ضابط أمن الفرقة الثالثة، العميد “عماد إسماعيل”، قبل الفرار وتسليم أنفسهم لقوات النظام.

في سياقٍ آخر، قال ناشطون في المنطقة إن مجموعةً من قوات (أحمد العبدو) سلمت أنفسها لقوات النظام، فيما نفت الأخيرة تبعية المجموعة لها، وقال في بيان له اليوم إنه فصل المجموعة المذكورة من صفوفه منذ تموز/يوليو الماضي “نتيجة لأفعالها السيئة”.