المظاهرات تعمّ إدلب في يوم الغضب السوريّ

زيد المحمود: كلنا شركاء

كان أهالي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في حلب وإلب سباقون إلى الاستجابة لنداءات (يوم الغضب السوري) فخرجوا في مظاهراتٍ حاشدة مشددين على مطالب الثورة السورية بإسقاط النظام بكافة رموزه والحفاظ على وحدة سوريا وأراضيها.

وأفاد مراسلنا أن المظاهرات عمت الكثير من مدن وبلدات إدلب وحلب ومخيّمات الشّمال السّوري، وفي مناطق أخرى، مؤكدة على استمرار ثورة السّورييّن، وتم رفع علم الثّورة الأخضر في تلك المظاهرات.

وكانت الأعلام الخضراء مرفوعة وبشكل كبير ولافت في مدينة إدلب، وكما تم رفع لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وإسقاط نظام بشار الأسد ومحاسبته، وكذلك لافتات أخرى دعت لاستمرار الثّورة، بحسب مراسلنا “عبد الرزاق الصبيح”.

في ريف حلب الغربي أيضاً خرجت مظاهرات في الأتارب ودارة عزة وعنجارة رددت ذات الهتافات الداعية إلى إسقاط النظام ورحبت بالوجود التركي، وحمل متظاهرون في الأتارب علم تركيا.