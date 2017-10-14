مقتل العميد الركن (محمد النصار) في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ اليوم السبت (14 تشرين الأول/أكتوبر)، أحد الضباط في قوات النظام، برتبة عميد ركن، لقي مصرعه خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في دير الزور.

وأفادت “شبكة أخبار محروسة الأسد” الموالية بمقتل العميد الركن “محمد فايز النصار”، من قرية المحروسة التابعة لمنطقة مصياف بريف حماة الغربي، جراء المعارك الدائرة بين تنظيم “داعش” وقوات النظام في دير الزور.

ويأتي مقتل “النصار” في وقت نقلت فيه وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام بالتعاون مع “القوات الرديفة والحليفة”، سيطرت اليوم على مدينة الميادين في ريف دير الزور، بعد قتل أعداد كبيرة من عناصر التنظيم وتدمر أسلحتهم وعتادهم.

ونفى ناشطون ادعاء “سانا” وأكدوا أن تنظيم “داعش” لا يزال يسيطر على أجزاء من المدينة الميادين، وقوات النظام وميليشياته لا تزال تحاول السيطرة على المدينة بعد سيطرتها على عدة أحياء منها، ومحاصرتها وقطع الطريق الواصل بينها وبين مدينة البوكمال.

ونقل “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام وميليشياته سيطرت على دوار الحلبية شمال شرق مدينة دير الزور، ووسعت من نطاق سيطرتها باتجاه بلدة الحسينية، وقضت على أعداد من عناصر “داعش”، ودمر لهم عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات.